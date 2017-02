Мой следующий бой состоится 6 марта за пояс чемпиона мира WBK (World Ultimate fighting league) Китай. Шанхай. #mma #ufc #bjj #tbt #tb #China #usa #fight #champion Келесi жекпе- жек наурыз айында Кытай елiнде отедi #Казахстан #алга (защита пояса)

A photo posted by ★★★NAIMAN★★★ (@kuat__khamitov) on Feb 9, 2017 at 8:19am PST