Фёдор Емельяненко рассказал о деталях подготовки к бою с Митрионом
Российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко, который готовится к дебюту в рамках организации Bellator, рассказал о процессе подготовки.
Соперником Фёдора станет американец Мэтт Митрион. Встреча бойцов состоится 18 февраля в
«Сейчас у меня прошёл основной этап подготовки, во время которого мы с моей командой работали над выносливостью, скоростью и ударной техникой. Сбор проходил в Старом Осколе. Наше утро начиналось с 8-ми км пробежки по лесу, потом отрабатывали борьбу в зале. На вечерней тренировке вся команда занималась в зале бокса.
Нам помогал готовиться голландский тренер Питер Тайесе, с ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса. Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдёт подводка к бою. Чуть позже к нам присоединится Толик Токов, который тоже проведёт свой первый бой в Беллаторе», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
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