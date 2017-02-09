Фёдор Емельяненко рассказал о деталях подготовки к бою с Митрионом

Соперником Фёдора станет американец Мэтт Митрион. Встреча бойцов состоится 18 февраля в Сан-Хосе.



«Сейчас у меня прошёл основной этап подготовки, во время которого мы с моей командой работали над выносливостью, скоростью и ударной техникой. Сбор проходил в Старом Осколе. Наше утро начиналось с 8-ми км пробежки по лесу, потом отрабатывали борьбу в зале. На вечерней тренировке вся команда занималась в зале бокса.



Нам помогал готовиться голландский тренер Питер Тайесе, с ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса. Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдёт подводка к бою. Чуть позже к нам присоединится Толик Токов, который тоже проведёт свой первый бой в Беллаторе», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».