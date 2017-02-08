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8 февраля 2017, 20:19 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фергюсон — Макгрегору: Деньги сделали тебя мягким, Макнаггетс

Боец лёгкого веса UFC Тони Фергюсон поддел чемпиона дивизиона Конора Макгрегора в «Твиттере».

Боец лёгкого веса UFC Тони Фергюсон поддел чемпиона дивизиона <span class=error>Конора</span> Макгрегора в <span class=error>Твиттере</span>. Увеличить
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«Я призрак», — написал Макгрегор, разместив фото, снятое во время его поединка с Эдди Альваресом, и намекая на свою неуловимость.

«Макгрегор — бумажный чемпион, который думает, что может уйти из MMA. Деньги сделали тебя мягким, Макнаггетс. Ты исчезнешь, словно призрак», — ответил ему Фергюсон.
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