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«Я призрак», — написал Макгрегор, разместив фото, снятое во время его поединка с Эдди Альваресом, и намекая на свою неуловимость.



«Макгрегор — бумажный чемпион, который думает, что может уйти из MMA. Деньги сделали тебя мягким, Макнаггетс. Ты исчезнешь, словно призрак», — ответил ему Фергюсон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA">@TheNotoriousMMA</a> Paper Champ Who Thought U Could Walk Away From MMA <a href="https://twitter.com/hashtag/MoneyMadeYouSoftMcnuggets?src=hash">#MoneyMadeYouSoftMcnuggets</a> I Bet You Fade Like A Ghost. <a href="https://twitter.com/hashtag/Buster?src=hash">#Buster</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ElCucuy?src=hash">#ElCucuy</a> <a href="https://t.co/v0kG8ukS15">pic.twitter.com/v0kG8ukS15</a></p>— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) <a href="https://twitter.com/TonyFergusonXT/status/828517154190352384">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>