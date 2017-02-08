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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28707945/
8 февраля 2017, 19:37 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко ежедневно бегал кросс 8 км при подготовке к бою с Митрионом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко ежедневно бегал восьмикилометровый кросс при подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом. Об этом Емельяненко рассказал пресс-службе Союза ММА России, которая предоставила комментарии спортсмена ТАСС.

Боец провел тренировочный сбор в Старом Осколе и в ближайшее время вылетит в США где продолжит готовиться к поединку намеченному на 18 февраля. Увеличить
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«Сейчас у меня прошел основной этап подготовки, во время которого мы с моей командой работали над выносливостью, скоростью и ударной техникой, — сказал Емельяненко. — Сбор проходил в Старом Осколе. Наше утро начиналось с 8 км пробежки по лесу, потом отрабатывали борьбу в зале. На вечерней тренировке вся команда занималась в зале бокса».

Емельяненко также отметил, что в ближайшее время вылетит в США для продолжения подготовки.

«Нам помогал готовиться голландский тренер Питер Тайсе, с ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса. Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою. Чуть позже к нам присоединится Толик Токов, который тоже проведет свой первый бой в Bellator», — добавил боец.

Поединок Емельяненко — Митрион пройдет 18 февраля в Сан- Хосе (США) в рамках шоу Bellator. В этом же турнире примет участие боец из команды Fedor Team Анатолий Токов.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил решением судей бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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