Турнир по кикбоксингу пройдет в Москве 18 февраля

Действующий чемпион мира по версии W5 —российский профессиональный боец по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Пашпорин — выйдет на ринг против итальянца Джорджио Петросяна, в карьере которого всего два поражения из почти девяноста проведенных боёв, в восьмидесяти трёх из которых он одержал победы.

Перед боем Пашпорина и Петросяна состоится серия предварительных поединков, в которых примут участие Владислав Туйнов из «Chadins' School» и Станислав Казанцев, представляющий московский «Клуб единоборств № 1».

Также состоится женский поединок с участием Натальи Дьячковой.

W5 Grand Prix Kitek — традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова. Именно он впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга.

Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон и Бэнни Уркидис.