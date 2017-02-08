Емельяненко может провести бой за титул Bellator в случае победы над Митрионом
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может провести бой за чемпионский титул Bellator в случае победы над американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе организации.
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Чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе на данный момент является вакантным. «Мы рассматриваем такой вариант», — сказал собеседник агентства.
Поединок Емельяненко — Митрион пройдет 18 февраля в
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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