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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28694995/
7 февраля 2017, 19:52 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Мэтт Митрион: Федор Емельяненко — легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраля

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Федором Емельяненко на турнире Belltator 172.

Американский боец смешанного стиля <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Митрион</span> поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Федором Емельяненко на турнире Belltator 172. Увеличить
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«Я сказал, что хочу следующие бои: Сергей Харитонов, я хочу бой с Федором, если он будет возможен. Федор тогда был недоступен, поэтому разговор свелся к следующему: если Федор когда-нибудь вернется, я хочу стать его первым соперником.

Мой стиль — это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Федора — агрессия, движение вперед, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля, а они включат, потому что Федор является легендой, я нокаутирую эту легенду, — приводит слова Митриона Allboxing.ru.

Напомним, поединок между спортсменами состоится 18 февраля в Сан-Хосе. Этот поединок станет дебютным для Федора Емельяненко в Bellator.
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