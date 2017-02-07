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«Я сказал, что хочу следующие бои: Сергей Харитонов, я хочу бой с Федором, если он будет возможен. Федор тогда был недоступен, поэтому разговор свелся к следующему: если Федор когда-нибудь вернется, я хочу стать его первым соперником.

Мой стиль — это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Федора — агрессия, движение вперед, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля, а они включат, потому что Федор является легендой, я нокаутирую эту легенду, — приводит слова Митриона Allboxing.ru.