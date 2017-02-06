Миочич и дус Сантус проведут реванш 13 мая

Соперники уже встречались в декабре 2014 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал дус Сантус, что вызвало массу споров. С тех пор Миочич одержал четыре победы подряд и завоевал титул в бою с Фабрисью Вердумом. Дус Сантус после того поединка дрался лишь дважды — проиграл Алистайру Оверему и победил Бена Ротуэлла.