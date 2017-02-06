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6 февраля 2017, 21:27 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Миочич и дус Сантус проведут реванш 13 мая

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич в следующем поединке встретится с Жуниором дус Сантусом. Бой пройдёт 13 мая в Далласе и станет главным событием турнира UFC 211, сообщает MMA Fighting.

Соперники уже встречались в декабре 2014 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал дус Сантус, что вызвало массу споров. С тех пор Миочич одержал четыре победы подряд и завоевал титул в бою с Фабрисью Вердумом. Дус Сантус после того поединка дрался лишь дважды — проиграл Алистайру Оверему и победил Бена Ротуэлла.
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