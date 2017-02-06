В этом месяце фанаты смешанных единоборств наконец-то дождутся возвращения своего безусловного кумира Фёдора Емельяненко, который сразится с Мэттом Митрионом. Холли Холм, Штефан Пютц и Абукар Яндиев попытаются снова завоевать чемпионские пояса, а Деррик Льюис проверит, на что способен Трэвис Браун после ухода от Эдмонда Тарвердяна.



11 февраля. Нью-Йорк, США. UFC 208: Холм — Рандами

Сокрушительная победа Холли Холм над Рондой Роузи и завоевание чемпионского пояса сказались на дочери проповедника весьма неоднозначно. За невероятным триумфом последовали два жёстких поражения от Миши Тейт и Валентины Шевченко и переход в более тяжёлую весовую категорию. Соперницей Холли за первый в истории UFC женский титул в полулёгком весе станет Жермен де Рандами. Железная леди из Голландии одержала в организации три победы и потерпела лишь одно поражение. Изначально за титул должна была биться Кристиана Жустину, но по неизвестным причинным бразильянка отказалась, оставив пояс двум своим возможным соперницам. Что касается шансов, то Холмс выглядит куда предпочтительнее. На её стороне и опыт, и репутация, и техника. Рандами с оппонентками уровня Холм встречалась лишь раз, когда ещё в 2013 году была нокаутирована нынешней чемпионкой Амандой Нунес. Таким образом, американка имеет хорошие шансы ещё раз услышать заветное «Andnew…», если, конечно, последние неудачи не истощили её психологически.



Прогноз: 70% на 30% в пользу Холм.



В этот же вечер нью-йоркская публика увидит и легендарного Андерсона Силву. После потери пояса и травмы в реванше с Крисом Уэйдманом Паук из-за допинга упустил победу в бою с Ником Диасом, а потом потерпел два поражения от Майкла Биспинга и Даниэля Кормье. Вероятно, теперь, спустя три года без побед, к бразильцу вернётся былой азарт и уверенность, а для начала второго восхождения восьмой номер рейтинга Дерек Брансон — вариант просто на загляденье.

Кроме того, Гловер Тейшейра в бою против Джареда Канноньера попробует реабилитироваться за быстрое поражение от Энтони Джонсона, Роналду Соуза испробует хватку аллигатора на Тиме Бётче, Марчин Тыбура покажет, чего стоит чемпионский пояс М-1 в схватке с Луисом Энрике, Ислам Махачев преподаст урок дагестанской борьбы Нику Ленцу, а Дастин Пуарье зарубится с Джимом Миллером.

18 февраля. Сан-Хосе, США.

Bellator 172: Емельяненко — Митрион

Чего ждать от возвращения Фёдора в США, не знает никто. Но за одно то, что после череды поражений, периода простоя и валидольного боя в Питере Емельяненко подписывает контракт с одной из лучших лиг мира и выходит против очень серьёзного противника, вызывает уважение к этому человеку. Рассуждать о шансах достаточно трудно. Во-первых, подготовка, полностью проведённая в Старом Осколе с до боли знакомыми спарринг-партнёрами, ни один из которых и близко не похож на Митриона, вызывает беспокойство. Во-вторых, присутствие голландского тренера по тайскому боксу Питера Тайссе, конечно, позволяет надеяться на сюрпризы от Фёдора, но никак не обнадёживает. В-третьих, непонятно, какая главная цель Фёдора, полноценно вернуться или за счёт своего имени продвинуть бойцов своей команды, ведь участие Фёдора где бы то ни было всегда предполагает контракты для его учеников. Что касается Митриона, то он парень мощный и быстрый, но порой так увлекается атакой, что в защите образуются большие бреши, которыми и может воспользоваться Последний Император.



Но надо помнить, что просто попасть по американцу мало: упал не значит нокаутирован, поэтому придётся потрудиться и на покрытии, что с учётом разницы в весе и габаритах тоже довольно опасно. Митрион имеет мало общего с неуклюжим Хон Ман Чоем, но, заняв выгодную позицию, вполне сможет долго контролировать Фёдора сверху подобно Бигфуту. Как ни крути, тревоги много, и, без сомнения, россиянина ждёт очень трудный поединок, но надеяться мы будем на лучшее и при любом исходе будем благодарны Емельяненко за смелость и отвагу.



Прогноз: 50% на 50%.

В рамках того же турнира Анатолий Токов сразится с Франсиску Франсом, Шейх Конго тряхнёт стариной в бою против Оли Томпсона, Джош Кошчек протестирует амбиции Маурисью Алонсу, а Патрики Фрейре окажется один на один в клетке с Джошем Томсоном.

18 февраля. Санкт-Петербург, Россия. М-1 Challenge 74: Юсупов — Пютц

Штефан Пютц в реванше уступил пояс Виктору Немкову, но две последующие победы над Андреем Селедцовым и Маркусом Лопесом вновь вывели немца на титульный бой в полутяжёлом весе. На этот раз соперником Терминатора будет Рашид Юсупов, отобравший чемпионский пояс у того самого Немкова, одержав победу раздельным решением судей. Россиянин на пять лет моложе (24 года Юсупову — 29 лет Пютцу) и имеет серию из семи побед без поражений, однако Пютц с учётом опыта и универсальности выглядит более предпочтительно. Так или иначе, будем надеяться, что Рашид сумеет подготовиться должным образом и оставить титул в России.



Прогноз: 60% на 40% в пользу Пютца.

Не менее интересным будет и чемпионский поединок в лёгком весе. Железную хватку Александра Бутенко из Украины предстоит испытать Абукару Яндиеву, который бросил вызов обладателю пояса и тут же получил свой шанс. Оба бойца имеют отличные борцовские навыки, но харьковчанин в последнее время одерживает победы именно решениями. Представляется, что более молодой и взрывной Яндиев не позволит сопернику продержаться всю дистанцию боя и сразу обрушит на чемпиона всю свою мощь, которой более чем достаточно. Если Александр выдержит напор первого раунда, шансы сохранить титул резко увеличатся.



Прогноз: 60% на 40% в пользу Яндиева.



Этим же вечером восходящая звезда команды «Новый Поток» Дамир Исмагулов выступит против Моргана Эро из Франции. В случае победы Дамир, вероятнее всего, получит право сразиться за титул с победителем пары Бутенко-Яндиев. Также Виталий Бранчук выйдет на бой с Моктаром Бенкаси, а болельщик московского «Спартака» Артур Тюльпаров попытается отстоять честь красно-белых в поединке против представителя столичных армейцев Дмитрия Тебекина.



19 февраля. Галифакс, Канада. UFC Fight Night 105: Льюис — Браун

Чёрный зверь буквально рвёт всех на своём пути. Бой с Шамилем Абдурахимовым у Льюиса не задался, но менее грозным соперником для кого бы то ни было это его не делает. Очень бы хотелось увидеть дуэль Льюиса с Франсисом Нганну, но всему своё время. Пока что на горизонте Трэвис Браун. Сразу же хочется сказать, что шансов у жениха Ронды Роузи крайне мало, но есть одна деталь. Браун недавно сменил тренировочную базу, уйдя от Эдмонда Тарвердяна в зал Black House MMA. С трудом верится, что в предстоящем поединке Трэвису это поможет, но если он сможет навязать конкурентный бой, то тренерский фактор в последних неудачах самой известной бойцовской пары будет очевиден. Пока же представляется, что Льюис снесёт соперника за счёт скорости и мощи.



Прогноз: 70% на 30% в пользу Льюиса.



Помимо схватки двух тяжеловесов канадские любители ММА также увидят возвращение Джонни Хендрикса после серии из трёх поражений и желания завершить карьеру. Убедить бородача в правильности подобных мыслей попытается Эктор Ломбард, который и сам звёзд с неба не хватает, но очень хочет победить после поражения нокаутом от Дэна Хендерсона в июне прошлого года. Лиз Кармуш встретится с другой экс-претенденткой на титул Сарой Макманн, Нордин Талеб померится силами с Сантьяго Понзиниббио, а Элиас Теодору сразится с Сезаром Феррейрой.