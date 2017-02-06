Боец Антигулов проведет бой с американцем Херманом 4 марта в UFC

Ранее появилась информация о том, что Антигулов может провести бой с украинцем Никитой Крыловым.

«Крылов травмирован. Гаджимураду предложили выйти на замену 4 марта и провести бой с Эдом Херманом», — сказал Магомедов.

Антигулов в ноябре болевым приемом победил бразильца Маркоса Рожерио де Лима в дебютном поединке в UFC. Российский боец известен болельщикам по выступлению в промоушене ACB.

Всего на счету россиянина 19 побед и четыре поражения в ММА.