Боец Эдилов дебютирует в UFC после дисквалификации в мае

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Эдилова на 15 месяцев за употребление мельдония. Проба Эдилова дала положительный результат 7 января 2016 года, все его результаты были аннулированы. Позднее его дисквалификация была сокращена.

«Мы планируем, что он вернется в мае», — сказал Магомедов.

Всего за карьеру в ММА Эдилов, представляющий клуб «Ахмат», провел 20 боев, в которых одержал 16 побед (13 досрочно) и потерпел четыре поражения.