Бибулатов проведет дебютный бой в UFC 8 апреля

«Бибулатов проведет бой против Лаузы 8 апреля на турнире UFC210», — сказал Магомедов.

Бибулатов является лауреатом премии «Золотой пояс» Российского союза боевых искусств, четырехкратным чемпионом Европы по кик-джицу и двукратным обладателем Кубка ОДКБ по комплексному единоборству.

В карьере ММА на счету 28-летнего спортсмена, представляющего клуб «Ахмат», 13 побед и ни одного поражения. На счету Лаузы один бой в рамках UFC, в котором он одержал победу.