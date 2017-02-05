Бибулатов проведет дебютный бой в UFC 8 апреля
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов проведет дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 8 апреля против филиппинца Дженела Лаузы. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Бибулатов проведет бой против Лаузы 8 апреля на турнире UFC210», — сказал Магомедов.
Бибулатов является лауреатом премии «Золотой пояс» Российского союза боевых искусств, четырехкратным чемпионом Европы по
В карьере ММА на счету 28-летнего спортсмена, представляющего клуб «Ахмат», 13 побед и ни одного поражения. На счету Лаузы один бой в рамках UFC, в котором он одержал победу.
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