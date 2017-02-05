Пол Брэдли: Надеюсь, русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко

Американский боец смешанного стиля Пол Брэдли, который 3-го марта проведет бой против россиянина Александра Шлеменко на турнире М-1 Challenge 75 дал интервью изданию Bloodyelbow.com.

33-летний Пол Брэдли провел за свою карьеру 30 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел семь поражений. Дрался в таких организациях, как UFC (0−2) и Bellator (3−1). Свой последний поединок он провел 31 декабря на турнире WSOF 34 и проиграл раздельным решением судей Юшину Оками. Ради боя с Шлеменко в Москве согласился перейти из полусреднего веса в средний.

— Это получилось случайно, — говорил Пол. — Мой менеджер сообщил мне, что Александру ищут соперника на бой в Москве. Сначала я долго размышлял, стоит ли соглашаться. Но мне предложили хорошую сумму за этот поединок, и я согласился. Точнее, финансовая составляющая подтолкнула меня к тому, чтобы поставить подпись в контракте. Да я рискую. Я поднимаюсь в категорию выше, но я получаю шанс сразиться с одним из лучших бойцов за пределами UFC. Шлеменко сильный спортсмен, он отлично бьется в стойке, в борьбе хорош. Но я еду в Москву за победой.

Брэдли проведет свой первый бой за пределами США. И он не знает, как его примет российский зритель.

— М-1 хотел предложить мне контракт на три боя. Но я не хочу подписывать долгосрочное соглашение. Сейчас я даже не представляю, что такое Россия. Я не знаю языка этой страны. Мне пришлось даже скачать на смартфон программу-переводчик, чтобы хоть какие-то слова узнать. Не могу знать, как встретит меня народ России. Сейчас я представляю сцену из фильма «Рокки 4», где главный герой идет по лестнице, чтобы попасть на арену. Я жду худшего. Надеюсь, что русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко. Останусь ли я на несколько дней в Москве? Нет, я там только для бизнеса.

Брэдли также рассказал, что собирается провести еще несколько боев в американском промоушене WSOF.

— Когда я подписывал контракт с М-1, я заявил президенту WSOF Рэю Сефо, чтобы он не переживал из-за контракта. Так что, я собираюсь вернуться.

Напомним, что бой Александр Шлеменко — Пол Брэдли состоится 3-го марта в Москве в рамках турнира М-1 Challenge 75.