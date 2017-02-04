Охота на Львицу. Шевченко вступила в гонку за титулом
Шевченко заслужила титульный бой, Олейник поразил фантастическим удушением, а Ортис завершил карьеру яркой победой — в итогах месяца в ММА.
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Боец месяца
Уйти красиво мечтает каждый боец, но получается у единиц. Более того, многие потом так истоскуются по любимому спорту, что возвращаются, хотя лучше бы этого не делали. Эти возвращения портят не только рекорд, но и карму, наследие и общее впечатление от карьеры. Именно поэтому мне не очень хочется видеть Жоржа
Бой почти полностью проходил в теме грепплинга. Ортис первым провёл тейкдаун, но Соннен перехватил преимущество и попытался провести гильотину. В итоге он потерял позицию, пустил соперника в маунт, а затем позволил провести удушение
Бой месяца
Январь — не самый богатый на яркие события месяц, а потому выбрать лучший бой было не так просто. Лучше всего запомнилась, пожалуй, рубка средневесов Хорхе Масвидаля и Дональда Черроне, в которой Ковбой был сам не свой. То ли сказалась нехватка времени на полноценную подготовку, то ли давили родные стены Денвера, а может, он просто банально не выспался. Черроне атаковал фирменными ударами ногами и коленями, но был медленным и постоянно пропускал с правой от неплохо боксировавшего Масвидаля. В конце первого раунда дело закончилось тяжёлым нокдауном, от последствий которого Ковбоя спас гонг. Но минутой позже Масвидаль повторил комбинацию и на сей раз добил визави.
Нокаут месяца
Зачем старина
Приём месяца
39-летний
Другие бои:
14 января. Джакарта. One FC 53
Виталий Бигдаш победил по очкам Аун Лан Сана и отстоял титул чемпиона One в среднем весе. Загадочный соперник из Мьянмы оказался достойным претендентом. Не зря он выиграл предыдущие четыре боя под эгидой One, в том числе у нашего Алексея Буторина. Однако Бигдаш выдержал его напор в стойке в первых двух раундах, а затем стал добивать в партере, где сделал сопернику сильнейшее рассечение.
15 января. Финикс (США). UFC Fight Night 103
Яир Родригес нокаутировал
Алексей Олейник победил удушением Виктора Пешту.
Сириль Аскер нокаутировал Дмитрия Смолякова. Карьера самого невнятного российского бойца в UFC, судя по всему, подошла к концу. За два боя Смоляков не показал в октагоне абсолютно ничего, кроме тычка в глаз, и был уничтожен за пару минут. Медленный зажатый тяжеловес стал лёгкой жертвой не хватающего с неба звёзд француза, был переведён в партер и быстро добит на земле.
21 января. Инглвуд (США). Bellator 170
Чейл Соннен победил удушением Тито Ортиса.
28 января. Денвер (США). UFC on FOX 23
Валентина Шевченко победила болевым приёмом Джулианну Пенью и стала претендентом на титул в женском легчайшем весе. Поединок борца и ударницы прошёл по необычному сценарию. Пенья без труда сокращала дистанцию, но не могла свалить Валентину на землю. Когда ей это удалось, она стала жертвой рычага локтя. Теперь Шевченко имеет все права на реванш с Амандой Нуньес по прозвищу Львица и уже обменялась с ней любезностями.
Хорхе Масвидаль нокаутировал Дональда Черроне.
Франсис Нгану нокаутировал Андрея Орловского. Ещё один большой чемпион, похоже, задержался в жестоком спорте. Орловский устал не только от многочисленных нокаутов, но и от накопившихся с возрастом травм. Составить в таком состоянии конкуренцию французскому проспекту он не сумел и упал от первого же точного попадания. Нгану теперь прочат бой с Александром Волковым.
29 января. Махачкала. FIGHT NIGHTS 58
Диегу Брандан победил болевым приёмом Мурада Мачаева. Главу промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камила Гаджиева преследует злой рок. Всего его звёзды, фамилии которых начинаются на букву «М», Мирзаев, Минеев, а теперь и Мачаев, последние поединки проиграли. Мурад рассчитывал в фирменной манере завалять бразильца на земле, а тот отомстил ему за дерзкие высказывания в родном Дагестане, поймав на потрясающий по красоте «вертолёт». Так называется одна из разновидностей рычагов локтя в бразильском
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