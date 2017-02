Охота на Львицу. Шевченко вступила в гонку за титулом

Боец месяца

Уйти красиво мечтает каждый боец, но получается у единиц. Более того, многие потом так истоскуются по любимому спорту, что возвращаются, хотя лучше бы этого не делали. Эти возвращения портят не только рекорд, но и карму, наследие и общее впечатление от карьеры. Именно поэтому мне не очень хочется видеть Жоржа Сен-Пьера снова в деле. Тито Ортис, если уйдёт прямо сейчас, сделает это на коне. Он выиграл битву ветеранов, в которой считался андердогом в противостоянии с более молодым и успешным в последних выступлениях Чейлом Сонненом. Самый большой рот в ММА щедро сыпал оскорбления в адрес Тито и его супруги всю подготовку к бою, а тот заставил его ответить за слова.



Бой почти полностью проходил в теме грепплинга. Ортис первым провёл тейкдаун, но Соннен перехватил преимущество и попытался провести гильотину. В итоге он потерял позицию, пустил соперника в маунт, а затем позволил провести удушение из-за спины. Победу в последнем поединке в карьере Ортис отметил коронным жестом гробовщика и начал копать Соннену могилу, как когда-то «зарывал» члена Зала славы UFC Кена Шемрока. Впрочем, никто не может сказать с уверенностью, что Тито не вернётся, особенно ради перспективы поучаствовать в денежном поединке.

Бой месяца

Январь — не самый богатый на яркие события месяц, а потому выбрать лучший бой было не так просто. Лучше всего запомнилась, пожалуй, рубка средневесов Хорхе Масвидаля и Дональда Черроне, в которой Ковбой был сам не свой. То ли сказалась нехватка времени на полноценную подготовку, то ли давили родные стены Денвера, а может, он просто банально не выспался. Черроне атаковал фирменными ударами ногами и коленями, но был медленным и постоянно пропускал с правой от неплохо боксировавшего Масвидаля. В конце первого раунда дело закончилось тяжёлым нокдауном, от последствий которого Ковбоя спас гонг. Но минутой позже Масвидаль повторил комбинацию и на сей раз добил визави.

Нокаут месяца

Зачем старина Би-Джей Пенн продолжает выходить в октагон, да ещё делает это в полулёгком весе, где молодые соперники просто издеваются над ним на скорости, известно ему одному. Остаётся надеяться, что Дэна Уайт, бережно относящийся к своим ветеранам, вскоре проводит его на пенсию. Бой с мексиканцем Яиром Родригесом обернулся односторонним избиением для экс-чемпиона в двух весах. Он не мог даже сократить дистанцию, чтобы попытаться перевести бой в партер. В начале второго раунда мощнейший удар ногой по корпусу срубил Пенна, а затем Родригес добил его на земле.

Приём месяца

39-летний экс-украинец, а ныне россиянин Алексей Олейник показал, что порох в пороховницах у него ещё есть, и расправился с чехом Виктором Пештой, который пустил под откос карьеру нашего Константина Ерохина. Поначалу после непродолжительного обмена ударами Олейник рискнул свалить соперника на себя, а затем Пешта оказался в маунте. Казалось бы, проигрышная на 100 процентов позиция, но Алексей и в этой ситуации нашёл возможность задушить соперника коронным «Эзекиелем» и реабилитировался за поражение в предыдущем поединке от Даниэля Омельянчука.

Другие бои:

14 января. Джакарта. One FC 53

Виталий Бигдаш победил по очкам Аун Лан Сана и отстоял титул чемпиона One в среднем весе. Загадочный соперник из Мьянмы оказался достойным претендентом. Не зря он выиграл предыдущие четыре боя под эгидой One, в том числе у нашего Алексея Буторина. Однако Бигдаш выдержал его напор в стойке в первых двух раундах, а затем стал добивать в партере, где сделал сопернику сильнейшее рассечение.



15 января. Финикс (США). UFC Fight Night 103

Яир Родригес нокаутировал Би-Джей Пенна.



Алексей Олейник победил удушением Виктора Пешту.



Сириль Аскер нокаутировал Дмитрия Смолякова. Карьера самого невнятного российского бойца в UFC, судя по всему, подошла к концу. За два боя Смоляков не показал в октагоне абсолютно ничего, кроме тычка в глаз, и был уничтожен за пару минут. Медленный зажатый тяжеловес стал лёгкой жертвой не хватающего с неба звёзд француза, был переведён в партер и быстро добит на земле.



21 января. Инглвуд (США). Bellator 170

Чейл Соннен победил удушением Тито Ортиса.



28 января. Денвер (США). UFC on FOX 23

Валентина Шевченко победила болевым приёмом Джулианну Пенью и стала претендентом на титул в женском легчайшем весе. Поединок борца и ударницы прошёл по необычному сценарию. Пенья без труда сокращала дистанцию, но не могла свалить Валентину на землю. Когда ей это удалось, она стала жертвой рычага локтя. Теперь Шевченко имеет все права на реванш с Амандой Нуньес по прозвищу Львица и уже обменялась с ней любезностями.



Хорхе Масвидаль нокаутировал Дональда Черроне.



Франсис Нгану нокаутировал Андрея Орловского. Ещё один большой чемпион, похоже, задержался в жестоком спорте. Орловский устал не только от многочисленных нокаутов, но и от накопившихся с возрастом травм. Составить в таком состоянии конкуренцию французскому проспекту он не сумел и упал от первого же точного попадания. Нгану теперь прочат бой с Александром Волковым.