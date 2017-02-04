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4 февраля 2017, 13:47 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Емельяненко хочет подписать контракт с лигой WFCA, а не клубом «Ахмат»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с грозненским бойцовским клубом «Ахмат», а c лигой WFCA (World fighting championship Akhmat), сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пиар-службы клуба «Ахмат» и лиги WFCA Адам Ахмадов.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с грозненским бойцовским клубом <span class=error>Ахмат</span> а c лигой <span class=error>WFCA</span> (World fighting championship Akhmat) сообщил агентству Р-Спорт руководитель <nobr>пиар-службы</nobr> клуба <span class=error>Ахмат</span> и лиги <span class=error>WFCA</span> Адам <span class=error>Ахмадов</span>. Увеличить
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Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил Емельяненко два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока. В январе официальный представитель спортсмена Олег Раевский сообщил агентству «Р-Спорт», что Емельяненко может в конце февраля или начале марта провести бой с бразильцем Антонио Силвой. В пятницу на странице клуба «Ахмат» в Instagram появилась информация, что Емельяненко выразил желание подписать контракт с клубом и выступать в лиге WFCA.

«Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с клубом “Ахмат”, а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести эти понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге. На данный момент соглашение не подписано, идет процесс переговоров. В лиге “Ахмат” он будет выступать и, как и все, будет бороться за чемпионство, вступит в чемпионскую гонку наравне со всеми», — сказал Ахмадов по телефону.

«У нас расписано три турнира: турнир, который пройдет сегодня, турнир 25 числа в Москве, а также 25 марта в Казахстане. Пока что в данный момент весь кард забит. Было бы интересно, конечно, чтобы Александр выступил в Москве, но понятно, что на подготовку у него сейчас времени практически нет, к тому же весь кард забит, уже ведется пиар-кампания. По поводу его возможного выступления в Астане будет решать руководство и матчмейкеры, сейчас сложно что-то сказать», — добавил собеседник агентства.

В октябре 2016 года между старшим братом Александра Емельяненко Федором, который возглавляет Союз ММА России, и представителями клуба «Ахмат» произошел конфликт в связи проведением детских боев на турнире по смешанным единоборствам в Грозном с участием трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, старшему из которых на тот момент было 10 лет. Федор Емельяненко осудил поединки, заявив, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA, после чего подвергся резкой критике со стороны представителей клуба «Ахмат». Сам Кадыров заявил, что Емельяненко, раскритиковав турнир, поступил неправильно. В результате Минспорт РФ рекомендовал впредь проводить подобные турниры по правилам, координируя свои действия с ним и Союзом ММА России.
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