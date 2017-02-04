Вот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном Кадырова

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«Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с “Ахматом” контракт на дальнейшие выступления. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», — сказал Емельяненко.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQD7EeHA3Bj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Repost @groznytv with @repostapp ・・・ Александр Емельяненко выразил желание подписать контракт с клубом "Ахмат" и выступать в Лиге WFCA. Известный российский боец ММА находится в Чеченской Республике. «Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», - сказал Емельяненко на торжественной церемонии взвешивания спортсменов турнира WFCA 33, прошедшей ранее в павильоне ЧГТРК «Грозный». #ЕМЕЛЬЯНЕНКО #ЧГТРК #ЧГТРК #ГРОЗНЫЙ #СПОРТ #WFCA33</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-03T19:32:26+00:00">Фев 3 2017 в 11:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ничего себе поворот. Александр уверяет, что уже несколько лет следит за промоушеном. Боец высоко оценил вклад в спорт и в индустрию в целом Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который, кстати, и является владельцем клуба «Ахмат».

Напомним, что в конце прошлого года между старшим братом Александра, Федором, и представителями команды «Ахмат» случился конфликт. Федор Емельяненко, будучи президентом Союза ММА России отметил, что на турнирах по смешанным единоборствам нельзя выступать детям до 12-ти лет, да еще и без должной экипировки. На шоу, вспомним, выступили сразу три сына Рамзана Кадарова. После заявления Федора, на прославленного бойца посыпались критические высказывания со стороны людей из «Ахмата». Мы все помним, чем та история закончилась. Кадыров посчитал, что прав он, Федор Емельяненко больше в диалог не вступал. Примирения не было.

Через некоторое время в Москве напали на дочь Федора. Многие подумали тогда, что это дело чеченской мафии. Полиция на днях сообщила, что дело закрыто — ничего не выявлено. Ну, а потом на свободу вышел Саша Емельяненко по УДО. А теперь Саша в Грозном и собирается подписать контракт с «Ахматом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQD2TwugsOG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Александр Емельяненко выразил желание подписать контракт с клубом "Ахмат" и выступать в Лиге WFCA.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-03T18:50:50+00:00">Фев 3 2017 в 10:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Турнир WFCA 33 состоится в субботу. В соревнованиях примут участие 24 бойца из разных стран мира, в том числе и 12 представителей клуба «Ахмат». На турнире будет присутствовать и экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQDuN7Igzy6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?WFCA 33. 4 февраля. Грозный. Спорт Холл Колизей. Результаты взвешивания: 12) Daniel Virginio 7-1 (Бразилия) ?? 61 кг??? 61 кг Абдул-Рахман "Воин" Дудаев 18-4 (Россия, БК "Ахмат") 61,2кг 11) Fernando Vieira 12-2 (Бразилия)?? 66 кг ??? 66 кг Магомедрасул "Фродо" Хасбулаев 24-7 (Россия, БК "Ахмат") 65,8 кг 10) Dragan Pesic 11-5 (Босния-Герцеговина) ?? 66 кг ??? 66 кг Хункар-Паша Осмаев 5-2-1 (Россия, БК "Ахмат") 65,8 кг 9) Виктор Бундеев 5-3 (Украина) ?? 58 кг ??? 57 кг Саламбек Дамаев 8-3 (Россия, БК "Ахмат") 56,7 кг 8) Дмитрий Ермолаев 8-3 (Казахстан) ?? 66.1 кг ??? 66.3 кг Ахмед Шерваниев 7-0 (Россия, БК "Ахмат") 65,8 кг 7) Константин Андрейцев 6-2 (Магнитогорск) ?? 108.8 кг ??? 103.1 кг Алихан Вахаев 4-2(Россия, БК "Ахмат") 93+ кг 6) Денис Выговский 5-0 (Украина) ?? 83.8 кг ??? 84 кг Арби "Балу" Мадаев 2-1 (Россия, БК "Ахмат") 84 кг 5) Азатбек Анарбай 4-0?? 57 кг ??? 57 кг Имран Букуев 4-0 (Россия, БК "Ахмат") 56,7 кг 4) Азиз Сатибалдиев 3-0 (Кыргызстан) ?? 66.5 кг ??? 65.7 кг Саламу Закаров (Россия, БК "Ахмат") 3-2 65,8 кг 3) Евгений Гончаров 4-0 (Томск) ?? 99.5 кг ??? 111 кг Хусейн Адамов 2-0 (Россия, БК "Ахмат") 93+ кг 2)Ерлан Улугбеков 4-1 (Кыргызстан) ?? 70.3 кг ??? 70.3 кг Магомед Закриев 1-1 (Россия, БК "Ахмат") 70,3 кг 1) Герман Барсегян 2-1 (Ереван, Владикавказ) ?? 63.3 кг ??? 63.3 кг Хасан Магомадов 1-1(Россия, БК "Ахмат")</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-03T17:40:08+00:00">Фев 3 2017 в 9:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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