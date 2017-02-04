Вот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном Кадырова
Сегодня состоялось взвешивание турнира WFCA 33, на котором неожиданно присутствовал скандальный боец смешанного стиля Александр Емельяненко.
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«Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с “Ахматом” контракт на дальнейшие выступления. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», — сказал Емельяненко.
Ничего себе поворот. Александр уверяет, что уже несколько лет следит за промоушеном. Боец высоко оценил вклад в спорт и в индустрию в целом Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который, кстати, и является владельцем клуба «Ахмат».
Напомним, что в конце прошлого года между старшим братом Александра, Федором, и представителями команды «Ахмат» случился конфликт. Федор Емельяненко, будучи президентом Союза ММА России отметил, что на турнирах по смешанным единоборствам нельзя выступать детям до 12-ти лет, да еще и без должной экипировки. На шоу, вспомним, выступили сразу три сына Рамзана Кадарова. После заявления Федора, на прославленного бойца посыпались критические высказывания со стороны людей из «Ахмата». Мы все помним, чем та история закончилась. Кадыров посчитал, что прав он, Федор Емельяненко больше в диалог не вступал. Примирения не было.
Через некоторое время в Москве напали на дочь Федора. Многие подумали тогда, что это дело чеченской мафии. Полиция на днях сообщила, что дело закрыто — ничего не выявлено. Ну, а потом на свободу вышел Саша Емельяненко по УДО. А теперь Саша в Грозном и собирается подписать контракт с «Ахматом».
Турнир WFCA 33 состоится в субботу. В соревнованиях примут участие 24 бойца из разных стран мира, в том числе и 12 представителей клуба «Ахмат». На турнире будет присутствовать и
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