Спортсмены из 100 стран примут участие в ЧМ по муай-тай в Минске

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Стефан Фокс подчеркнул, что в Беларуси спорт развивается на всех уровнях: от школ до университетов. Кроме того, несмотря на небольшую численность населения, за последние 20 лет белорусские атлеты никогда не опускались ниже пятого места на мировых соревнованиях по муай-тай.

Международная федерация муай-тай предлагает во время чемпионата мира провести мастер-классы для молодых спортсменов, организовать встречи именитых бойцов со студентами и школьниками, а также всевозможные конкурсы для болельщиков.

В свою очередь министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сказал: «Мы усиленно работаем над проведением столь значимого турнира. Уже продумана маркетинговая составляющая, эти соревнования полностью окупятся. Беларусь является одной из ведущих стран в тайском боксе. В составе белорусской команды выступят сильнейшие мастера муай-тай. Костяк составят Андрей Кулебин, Мария и Дмитрий Валент, Елена Лешкевич и Виталий Гурков. Они дадут достойный бой своим соперникам. Кроме спортивных мероприятий, запланировано проведение мастер-классов, культурно-развлекательных мероприятий. К участию в проектах будут привлечены иностранные и отечественные специалисты из лидирующих школ тайского бокса».