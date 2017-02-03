Спортсмены из 100 стран примут участие в ЧМ по муай-тай в Минске
3 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Более 700 участников из 100 стран мира примут участие в чемпионате мира по
муай-тай, который пройдет 3—12 мая текущего года в Минске. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь международной федерации муай-тай (IFMA) Стефан Фокс на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.
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Стефан Фокс подчеркнул, что в Беларуси спорт развивается на всех уровнях: от школ до университетов. Кроме того, несмотря на небольшую численность населения, за последние 20 лет белорусские атлеты никогда не опускались ниже пятого места на мировых соревнованиях по
Международная федерация
В свою очередь министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сказал: «Мы усиленно работаем над проведением столь значимого турнира. Уже продумана маркетинговая составляющая, эти соревнования полностью окупятся. Беларусь является одной из ведущих стран в тайском боксе. В составе белорусской команды выступят сильнейшие мастера
Международная федерация
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