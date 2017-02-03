Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28652277/
3 февраля 2017, 13:53 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Спортсмены из 100 стран примут участие в ЧМ по муай-тай в Минске

3 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Более 700 участников из 100 стран мира примут участие в чемпионате мира по муай-тай, который пройдет 3—12 мая текущего года в Минске. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь международной федерации муай-тай (IFMA) Стефан Фокс на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Стефан</span> <span class=error>Фокс</span> подчеркнул что в <span class=error>Беларуси</span> спорт развивается на всех уровнях: от школ до университетов. Кроме того несмотря на небольшую численность населения за последние 20 лет белорусские атлеты никогда не опускались ниже пятого места на мировых соревнованиях по <nobr>муай-тай.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стефан Фокс подчеркнул, что в Беларуси спорт развивается на всех уровнях: от школ до университетов. Кроме того, несмотря на небольшую численность населения, за последние 20 лет белорусские атлеты никогда не опускались ниже пятого места на мировых соревнованиях по муай-тай.

Международная федерация муай-тай предлагает во время чемпионата мира провести мастер-классы для молодых спортсменов, организовать встречи именитых бойцов со студентами и школьниками, а также всевозможные конкурсы для болельщиков.

В свою очередь министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сказал: «Мы усиленно работаем над проведением столь значимого турнира. Уже продумана маркетинговая составляющая, эти соревнования полностью окупятся. Беларусь является одной из ведущих стран в тайском боксе. В составе белорусской команды выступят сильнейшие мастера муай-тай. Костяк составят Андрей Кулебин, Мария и Дмитрий Валент, Елена Лешкевич и Виталий Гурков. Они дадут достойный бой своим соперникам. Кроме спортивных мероприятий, запланировано проведение мастер-классов, культурно-развлекательных мероприятий. К участию в проектах будут привлечены иностранные и отечественные специалисты из лидирующих школ тайского бокса».

Международная федерация муай-тай во время ЧМ в Минске планирует проведение мастер-классовСтефан Фокс подчеркнул, что Беларусь известна во всем мире как страна, где большое внимание уделяется развитию спорта, и любые соревнования проводятся качественно, вызывая неподдельный зрительский интерес.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
26 января

Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм

Лукашенко: за нанесение ущерба Беларуси надо возбудить уголовное дело на Данкверта

Лукашенко не исключает возможности отмены декрета №3