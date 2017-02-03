Бизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошлой неделе лига смешанных единоборств UFC не стала продлевать контракты с Али Багаутиновым и Заком Маковски. Вчера стало известно, что трое не самых слабых бойцов промоушена отказываются от продления соглашения. Речь идет о Мише Циркунове, Лоренце Ларкине и Рике Стори. Спортсмены были удалены из официальных рейтингов UFC и, скорее всего, продолжат выступления в других организациях.

Уже давно ходят слухи, что Ларкин ведет переговоры с американским промоушеном Bellator. Таких разговоров о Циркунове и Лоренце пока нет, но уже в скором времени могут появиться. Глава Bellator Скотт Коккер за последнее время показал, что он умеет переманивать топовых бойцов к себе в октагон. Речь идет о Бенсоне Хендерсоне и Рори Макдональде. Также российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал контракт именно с Bellator, а не с UFC. Коккер готов платить хорошие деньги, несмотря на то, что популярность его лиги намного меньше, чем популярность UFC.

Циркунов (13 побед, 2 поражения) подписал контракт с UFC в 2015 году на четыре поединка, которые уже успел провести, причем во всех одержал досрочные победы. В своем последнем поединке он в первом раунде гильотиной победил Никиту Крылова, который находится на хорошем счету у Даны Уайта. Латвийский спортсмен попал в топ-10 тяжелого дивизиона промоушена, а теперь его фамилии там не значится.

Ларкин (18 побед, 5 поражений) бился в UFC с 2013 года. За это время он провел десять боев, в которых одержал шесть побед при четырех поражениях. Он побеждал таких именитых спортсменов, как Хорхе Масвидал и Нейл Мэгни. Последнее поражение Ларкин потерпел от российского бойца Альберта Туменова решением судей.

Стори (19 побед, 9 поражений) дерется в лиге с 2009 года. Он провел множество боев, а в последних пяти сражениях одержал три победы и потерпел два поражения. В августе прошлого года техническим нокаутом во втором раунде был нокаутирован главным Ковбоем ММА Дональдом Серроне.

Какие значимые бойцы также могут самовольно покинуть UFC в ближайшее время и почему?

Ронда Роузи

Экс-чемпионка в легчайшем весе может завершить карьеру после двух поражений кряду нокаутами от Холли Холм и Аманды Нуньес.

Жозе Алдо

Бразилец обещал покинуть организацию в случае, если ему не дадут шанс поквитаться с Конором Макгрегором за бой, который длился всего 13 секунд и закончился для него глубоким нокаутом. В конечном счете, UFC и спортсмен нашли компромисс: у Макгрегора отобрали пояс в полулегком весе и отдали его Алдо. Однако, на днях появилась информация, будто Жозе собирается начать боксерскую карьеру.

Хабиб Нурмагомедов

Российский легковес в прошлом году делал громкие заявления, что покинет организацию, если ему не предоставят моментально титульный поединок. Дана Уайт нашел решение. Полноправным титулом в легком весе будет владеть все тот же Макгрегор, а Хабиб подерется за «временный» пояс против американца Тони Фергюсона. Но россиянину нужен именно настоящий чемпионский пояс. Как будут раньше развиваться события — неизвестно, все зависит от скандального ирландца.

Нейт Диас

Еще один скандальный боец в нашем списке. Диас заработал внушительную сумму на реванше с Макгрегором, который он проиграл, но довольно спорно. Теперь боец категорически отказывается выходить в «клетку» против любого бойца, кроме Конора. Нейт, также как и Жозе Алдо собирается попробовать свои силы в боксе.

Марк Хант

Колоритный тяжеловес из Новой Зеландии держит зуб на организацию и на Брока Леснара, с которым он провел свой последний поединок. Хант пообещал подать в суд, в том числе и на главу UFC Дану Уайта за то, что организаторы дабы заработать много денег выставили против него «стероидного» спортсмена, причем знали, что Леснар принимает постоянно допинг. Как будет дальше развиваться эта историю, пока неизвестно. Однако, уже на турнире UFC 209 Хант подерется с голландцем Алистаром Оверимом.

Конор Макгрегор

Еще в недавнем обладатель сразу двух чемпионских поясов Конор Макгрегор периодически заявляет об уходе из ММА. То в рестлинг его зовут, то в боксе он хочет побить Флойда Мэйвезера, то жена рожает, то съемки в каких-то возможных фильмах и прочее-прочее-прочее. Скорее всего, Конор просто играет на публику и пиарится за счет всех и вся. Но уже сейчас с трудом можно представить его бои с главными претендентами на его пояс в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Макгрегор будет пробовать и дальше диктовать свои условия руководителям UFC, но рано или поздно терпение боссов может лопнуть. Фанаты ММА недовольны тем, что из-за одного человека простаивают сразу два дивизиона. Но с другой стороны, эти же фанаты и приносят деньги организации, скупая платные трансляции поединков с участием ирландца.

В чем же дело?

Уже всем давно понятно, что во главу концепции UFC ставится бизнес, а не спортивная составляющая. Промоушен может за считанные недели поменять свое решение. Например, оставить не у дел Хабиба Нурмагомедова, который дважды подписал контракт на бой против Эдди Альвареса. Могут просто заменить Хабиба на Макгрегора. Зачем им спортивная составляющая, если на выступлении ирландца можно «срубить» в десять раз больше прибыли?

Но мир смешанных единоборств растет, как гриб после дождя. Деньги появляются у других больших промоушенов. Bellator на данный момент может платить огромные деньги любому бойцу. Федор Емельяненко, который выступит 19 февраля на турнире, скорее всего, получит приличный гонорар. Наверное, не такой, как у Конора Макгрегора за бой против Альвареса, но все равно солидный. И многие обиженные бойцы UFC потихоньку начнут переходить в другие организации.

Сейчас в России даже не в самой топовой организации готовы платить «сбитому летчику» Антонио Силве гонорар размером в 200−300 тысяч долларов. В UFC он таких денег никогда не получал. А ведь скоро, совершенно точно, и Китай подтянется.