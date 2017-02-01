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1 февраля 2017, 9:59 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Анатолий Токов узнал имя соперника по дебютному бою в Bellator

Российский боец ММА Анатолий Токов (24−3) узнал имя своего соперника на поединок, который состоится 18 февраля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 172.

Оппонентом россиянина, для которого это выступление будет первым на Bellator, будет бразилец Франсиско Франсе (13−4−1), сообщатся в официальном пресс-релизе Bellator.

Главным событием этого турнира будет поединок между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Отметим, что Токов является одним из спарринг-партнёров Емельяненко, помогавших ему готовиться к предстоящему бою.
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