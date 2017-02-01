Анатолий Токов узнал имя соперника по дебютному бою в Bellator
Российский боец ММА Анатолий Токов (24−3) узнал имя своего соперника на поединок, который состоится 18 февраля в
Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 172.
Оппонентом россиянина, для которого это выступление будет первым на Bellator, будет бразилец Франсиско Франсе (13−4−1), сообщатся в официальном
Главным событием этого турнира будет поединок между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Отметим, что Токов является одним из
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