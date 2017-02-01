Анатолий Токов узнал имя соперника по дебютному бою в Bellator

Оппонентом россиянина, для которого это выступление будет первым на Bellator, будет бразилец Франсиско Франсе (13−4−1), сообщатся в официальном пресс-релизе Bellator.



Главным событием этого турнира будет поединок между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Отметим, что Токов является одним из спарринг-партнёров Емельяненко, помогавших ему готовиться к предстоящему бою.