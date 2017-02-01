Олейник, Бигдаш и Гамзатов — лучшие российские бойцы ММА по итогам января
«Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов России по итогам января.
Прошел первый месяц 2017 года — пора подводить итоги выступления российских бойцов смешанного стиля. Январь обычно не дарит нам крутых суперпоединков и турниры не могут похвастаться сумасшедшими файткардами. Однако, некоторые российские бойцы успели вновь напомнить о себе. «Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов России по итогам января.
1-е место.
Алексей Олейник
39-летний спортсмен продолжает удивлять. Он согласился заменить поляка Дамиана Грабовски на турнире UFC Fight Night 103 в поединке против 26-летнего чеха Виктора Пешты.
Бой продлился всего три минуты. Когда, казалось, Пешта владел ситуацией, находясь в партере в выигрышной позиции, Алексей применил прием «удушение Иезикиля» и заставил сдаться чеха.
Таким приемом в UFC никогда никто не одерживал побед и организация это оценила. Олейник получил дополнительный гонорар в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера.
«Я просматривал бои соперника и понял, что он плохо защищает шею. Она у него длинная. Он хороший борец, поэтому думал, что его никто не сможет задушить. Я начал прием, дал ему время на то, чтобы он подумал, что ничего не последует, чтобы он расслабился. Я продержал прием секунд 20 и завершил прием. Раньше это был мой любимый удушающий прием. Лет 10−12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось
Теперь российский боец занимает 40-ю строчку мирового рейтинга тяжеловесов, а находящийся на 11-м месте американец Рой Нельсон уже задумался о поединке против «Удава».
2-е место.
Виталий Бигдаш
Российский боец Виталий Бигдаш защитил титул чемпиона организации One Championship в среднем весе. В рамках шоу, которое прошло в Джакарте (Индонезия), россиянин по итогам трех раундов единогласным решением судей победил Онга Ла Н Санга.
Эта победа стала для Виталия девятой в карьере и он
На данный момент Виталий занимает 46-е место в рейтинге лучших средневесов мира.
3-е место.
Шамиль Гамзатов
Российская промоутерская компания ACB в январе провела свой первый турнир на территории США. В рамках шоу выступили двое россиян: Муса Хаманаев свой бой проиграл, а вот Шамиль Гамзатов победил американца Родни Уолеса. Бой был равным и мнения судей разделились.
Кто проиграл?
К сожалению, некоторые российские бойцы не порадовали российских фанатов. Дмитрий Смоляков на турнире UFC Fight Night 103 в первом же раунде проиграл французу Сирилу Аскрену, а Мурад Мачаев сдался во втором раунде после болевого приема на турнире Fight Nights Global. Его соперником был
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