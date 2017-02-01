Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в США
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля и член команды Федора Емельяненко Анатолий Токов проведет поединок против американца Франциско Франса 18 февраля на турнире «Беллатор». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе организации.
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«Анатолий Токов проведет бой с Франциско Франсом», — сообщил собеседник агентства.
В главном поединке шоу 18 февраля в
Токов проиграл Рамазану Эмееву в своем последнем поединке в декабре прошлого года в рамках организации М-1. Спортсмен также является чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Всего в активе 26-летнего Токова 24 победы и три поражения в ММА.
В активе 34-летнего Франса 13 побед и четыре поражения.
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