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1 февраля 2017, 0:56 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в США

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля и член команды Федора Емельяненко Анатолий Токов проведет поединок против американца Франциско Франса 18 февраля на турнире «Беллатор». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В главном поединке шоу в <nobr>Сан-Хосе</nobr> россиянин Федор Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом. Увеличить
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«Анатолий Токов проведет бой с Франциско Франсом», — сообщил собеседник агентства.

В главном поединке шоу 18 февраля в Сан-Хосе Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом.

Токов проиграл Рамазану Эмееву в своем последнем поединке в декабре прошлого года в рамках организации М-1. Спортсмен также является чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Всего в активе 26-летнего Токова 24 победы и три поражения в ММА.

В активе 34-летнего Франса 13 побед и четыре поражения.
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