Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в США

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«Анатолий Токов проведет бой с Франциско Франсом», — сообщил собеседник агентства.

В главном поединке шоу 18 февраля в Сан-Хосе Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом.

Токов проиграл Рамазану Эмееву в своем последнем поединке в декабре прошлого года в рамках организации М-1. Спортсмен также является чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Всего в активе 26-летнего Токова 24 победы и три поражения в ММА.

В активе 34-летнего Франса 13 побед и четыре поражения.