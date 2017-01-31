Бывший соперник Емельяненко Мальдонадо проведет бой в Душанбе 4 марта
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо проведет бой 4 марта в Душанбе на турнире российской организации Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе компании.
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«Бой Мальдонадо планируется 4 марта в Душанбе», — сказал собеседник агентства.
Бразилец известен российским болельщикам по резонансному бою с Федором Емельяненко. Поединок между Емельяненко и Мальдонадо прошел 17 июня в
На счету 36-летнего бразильца 22 победы и 11 поражений.
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