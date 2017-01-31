Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28605357/
31 января 2017, 0:35 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец UFC Макгрегор не будет сниматься в новом сезоне «Игры Престолов»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор опроверг информацию, что он будет сниматься в новом сезоне телесериала «Игра Престолов». Слова спортсмена приводит телеканал tvguide.

Ирландец мог сыграть члена экипажа персонажа Эурона Грэйджоя. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее глава UFC Дайна Уайт подтвердил участие Макгрегора в съемках сериала. Отмечалось, что ирландец сыграет члена экипажа персонажа Эурона Грэйджоя, причем герой бойца не может говорить, так как по сюжету ему отрезали язык.

«Однажды Уайт предложил мне роль в “Игре Престолов”, на что я ему ответил, что хочу услышать цифру на мой следующий бой, — сказал Макгрегор. — Это был единственный раз, когда я слышал об этом сериале. Я никогда не связывался с представителями “Игры Престолов”, не верьте всему, что вы слышите».

Сериал «Игра престолов» пользуется большой популярностью у зрителей. Он стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Шестой сезон (10 фильмов) сериала оценивается в $100 млн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем Линдерманом

Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем Линдерманом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Известный российский боец ММА и бывший чемпион «Беллатор» Виталий Минаков проведет следующий поединок 23 февраля в Химках против американца Ди Джея Линдермана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора поединка компании Fight Nights.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Дверная щель для паралимпийцев: россиянам преградили путь на Игры-2018

EAA: несколько легкоатлетов РФ выступят на ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагом

Камский и Горячкина одержали победы в третьем туре шахматного турнира Moscow Open