Боец UFC Макгрегор не будет сниматься в новом сезоне «Игры Престолов»

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Ранее глава UFC Дайна Уайт подтвердил участие Макгрегора в съемках сериала. Отмечалось, что ирландец сыграет члена экипажа персонажа Эурона Грэйджоя, причем герой бойца не может говорить, так как по сюжету ему отрезали язык.

«Однажды Уайт предложил мне роль в “Игре Престолов”, на что я ему ответил, что хочу услышать цифру на мой следующий бой, — сказал Макгрегор. — Это был единственный раз, когда я слышал об этом сериале. Я никогда не связывался с представителями “Игры Престолов”, не верьте всему, что вы слышите».

Сериал «Игра престолов» пользуется большой популярностью у зрителей. Он стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Шестой сезон (10 фильмов) сериала оценивается в $100 млн.