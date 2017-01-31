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31 января 2017, 0:40 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем Линдерманом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Известный российский боец ММА и бывший чемпион «Беллатор» Виталий Минаков проведет следующий поединок 23 февраля в Химках против американца Ди Джея Линдермана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора поединка компании Fight Nights.

Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем Линдерманом - Фото Увеличить
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В активе 33-летнего американца 20 побед и 11 поражений в ММА.

На счету 31-летнего Минакова 18 побед и ни одного поражения. В настоящий момент он имеет контракт на четыре боя с организацией «Беллатор», в которой он был чемпионом в тяжелом весе.
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