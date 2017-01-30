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«В UFC мне ничего не говорили про временный пояс. Бизнес есть бизнес. Им нужно привлекать внимание, потому что эти двое претендентов на пояс временного чемпиона — мешки. Они небрежные, беспорядочные. На их бои неприятно смотреть. Эти два клоуна именно такие.

Два мешка дерутся за временный пояс чемпиона. Они должны быть очень рады, что я сейчас отдыхаю, беру перерыв, потому что у них появился небольшой шанс подумать, что они на топ уровне. Но в реальности они даже не близко. Они оба уйдут в глухой нокаут, оба закостенелые, оба дикие и слишком небрежные, — приводит слова Макгрегора Allboxing.ru.