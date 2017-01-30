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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28602847/
30 января 2017, 18:25 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон — два мешка

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор считает, что он выше уровнем, чем россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, которые поспорят за звание временного чемпиона организации на турнире UFC 209.

Чемпион UFC в легком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор считает что он выше уровнем чем россиянин <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон которые поспорят за звание временного чемпиона организация на турнире UFC 209. Увеличить
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«В UFC мне ничего не говорили про временный пояс. Бизнес есть бизнес. Им нужно привлекать внимание, потому что эти двое претендентов на пояс временного чемпиона — мешки. Они небрежные, беспорядочные. На их бои неприятно смотреть. Эти два клоуна именно такие.

Два мешка дерутся за временный пояс чемпиона. Они должны быть очень рады, что я сейчас отдыхаю, беру перерыв, потому что у них появился небольшой шанс подумать, что они на топ уровне. Но в реальности они даже не близко. Они оба уйдут в глухой нокаут, оба закостенелые, оба дикие и слишком небрежные, — приводит слова Макгрегора Allboxing.ru.
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