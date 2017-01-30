«Матч ТВ» не приобрел права на показ боев UFC в 2017 году

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«Первичный обладатель медиаправ UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Матч ТВ». — К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим периодом.

Наш канал понимает интерес аудитории к мероприятиям UFC и делает все возможное в рамках переговорного процесса, чтобы российские телезрители смогли увидеть в эфире данные состязания. В случае согласования финансовых и коммерческих условий, устраивающих все стороны, мы незамедлительно сообщим болельщикам и телезрителям о графике трансляций.

Напомним, 4 марта UFC проведет бой за титул временного чемпиона мира в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым из России и Тони Фергюсоном из США.