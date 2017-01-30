Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28597684/
30 января 2017, 12:44 | Летние: Единоборства | Советский спорт

«Матч ТВ» не приобрел права на показ боев UFC в 2017 году

Телеканал «Матч ТВ» может прекратить показ боев UFC. Права на трансляцию турниров промоушена в 2017 году на территории России приобрела компания «Телеспорт», которая пока не смогла договориться с «Матч ТВ».

Телеканал Матч ТВ может прекратить показ боев UFC. Права на трансляцию турниров промоушена в 2017 году на территории России приобрела компания Телеспорт которая пока не смогла договориться с Матч ТВ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Первичный обладатель медиаправ UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Матч ТВ». — К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим периодом.

Наш канал понимает интерес аудитории к мероприятиям UFC и делает все возможное в рамках переговорного процесса, чтобы российские телезрители смогли увидеть в эфире данные состязания. В случае согласования финансовых и коммерческих условий, устраивающих все стороны, мы незамедлительно сообщим болельщикам и телезрителям о графике трансляций.

Напомним, 4 марта UFC проведет бой за титул временного чемпиона мира в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым из России и Тони Фергюсоном из США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо