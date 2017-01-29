Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером

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«Я собираюсь получить боксерскую лицензию в Лас-Вегасе, тогда мы и посмотрим, что будет делать Мэйуэзер. Я сосредоточен только на нем», — заявил Макгрегор, отметив, что поединок может состояться в конце 2017 или начале 2018 года.

«Я верю, что в следующий раз я выйду на ринг уже в бою по правилам бокса. Думаю, поединок с Флойдом станет первым миллиардным», — подчеркнул боец.

14 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что готов предложить по 25 миллионов долларов чемпиону организации Макгрегору и Мэйуэзеру за их очный бой. Американец в ответ на предложение Уайта назвал его «чертовым шутником».

Слухи о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года. В ноябре ирландец, получивший боксерскую лицензию, рассказал, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок с американцем.

На профессиональном ринге 39-летний американский боксер одержал 49 побед в 49 боях (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и трижды проиграл. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории UFC — около 3 миллионов долларов.