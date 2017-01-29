«Мейвезер, давай придумаем правила, которые оставят тебя в живых». МакГрегор готов пойти против UFC ради боя
В мире профессионального бокса и смешанных единоборств назревает скандал. Звезда UFC, чемпион в легкой весовой категории Конор МакГрегор решил обойти запрет организации и
все-таки организовать бой с легендарным американцем Флойдом Мейвезером-младшим. О том, как эпатажный ирландец планирует это сделать, МакГрегор рассказал в интервью, сообщает allboxing.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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О конфликте со Спортивной комиссией штата Невада.
«Я поеду в
О реальности планов на бой с Флойдом Мейвезером.
«Этот бой не просто рассматривается. Этот бой уже разрабатывается определенное время. Послушайте, для того, чтобы провести бой, нужно пройти много этапов, но он реален. Люди хотят этот бой. Я хочу этот бой. У меня есть богатство, есть молодость, уверенность в себе и непредсказуемый стиль. Нельзя подготовиться к такому стилю, как у меня. Один человек меня спросил: “Зачем покорять тебе один мир, когда можешь два мира покорить?” Я верю, что поединок состоится до конца года или в начале следующего года».
Будет ли Мейвезер следующим соперником.
«100 процентов. Я верю, что следующий выход на поле сражения произойдет через канаты с перчатками в десять унций или восемь унций. Звук смеха и голоса сомневающихся меня мотивируют. Мне это нравится слышать. Я ищу эти звуки. Меня не охватывают такие эмоции, когда я готовлюсь к сражению с
О том, нужна ли ему компания UFC для боя с Мейвезером.
«С учетом акта Али, я верю, что могу [провести бой без UFC]. Особенно сейчас, когда уже поступило несколько предложений. Но, мне кажется, что все пройдет гораздо проще, если мы все будем вовлечены. Мы все хорошие дельцы. Я создал отличный бизнес с UFC, с Даной Уайтом и всеми остальными. Думаю, что будет проще, если все соберутся для общего дела. Но стоит повторить, что каждый должен осознавать свою роль.
Есть
О Флойде
«Чувство страха на его стороне. Он не старается сделать бой приближенным к реальности. Ему нужны правила, чтобы защитить себя. Он может говорить, что ему нужно то, нужно это, но все сводится к тому, что он боится до [ругательство]. Если я просто решу с ним провести реальный бой, послав к черту UFC, ММА, бокс и спортивные единоборства, но это сражение станет для меня самым простым в жизни.
Так что Флойд может говорить, чего он хочет, может рекламировать бой как хочет, может попытаться забрать себе весь доход… Он сделал неплохой выпад в мою сторону, когда сравнил свой общий доход с моим общим доходом, хотя мои числа он совсем не угадал… Но неплохо получилось. Мне нравится эта игра в обмен уколами. Жду с нетерпением, когда мы со всем покончим, когда будет назначена дата, когда фанаты сойдут с ума от ожидания. Давай опишем правила для корректного удара, который оставит тебя в живых.
О сроках и гонораре.
«За 100 миллионов я просижу без боев еще год. Иногда меня передергивает от безделия, но я посылаю все к черту, потому что это историческое событие. Драться с Хабибом как-его-чертово-имя или с Тони Ослом, Жозе или с Вудли за третий титул чемпиона UFC — все это не то. Иногда нужно проявлять терпение, и сейчас именно такой случай».
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