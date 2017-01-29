«Мейвезер, давай придумаем правила, которые оставят тебя в живых». МакГрегор готов пойти против UFC ради боя

О конфликте со Спортивной комиссией штата Невада.

«Я поеду в Лас-Вегас и решу вопрос или мы придем к соглашению. Получу лицензию боксера в Неваде. А потом мы придем к соглашению с Мейвезером. Но можете быть уверены, что поединок уже реален».

О реальности планов на бой с Флойдом Мейвезером.

«Этот бой не просто рассматривается. Этот бой уже разрабатывается определенное время. Послушайте, для того, чтобы провести бой, нужно пройти много этапов, но он реален. Люди хотят этот бой. Я хочу этот бой. У меня есть богатство, есть молодость, уверенность в себе и непредсказуемый стиль. Нельзя подготовиться к такому стилю, как у меня. Один человек меня спросил: “Зачем покорять тебе один мир, когда можешь два мира покорить?” Я верю, что поединок состоится до конца года или в начале следующего года».

Будет ли Мейвезер следующим соперником.

«100 процентов. Я верю, что следующий выход на поле сражения произойдет через канаты с перчатками в десять унций или восемь унций. Звук смеха и голоса сомневающихся меня мотивируют. Мне это нравится слышать. Я ищу эти звуки. Меня не охватывают такие эмоции, когда я готовлюсь к сражению с какими-нибудь мешками из UFC. Им нужно подрасти. Они сейчас где-то там внизу. Создалась ситуация, когда люди сомневаются во мне. Это помогает мне идти в зал, когда мне это нужно».

О том, нужна ли ему компания UFC для боя с Мейвезером.

«С учетом акта Али, я верю, что могу [провести бой без UFC]. Особенно сейчас, когда уже поступило несколько предложений. Но, мне кажется, что все пройдет гораздо проще, если мы все будем вовлечены. Мы все хорошие дельцы. Я создал отличный бизнес с UFC, с Даной Уайтом и всеми остальными. Думаю, что будет проще, если все соберутся для общего дела. Но стоит повторить, что каждый должен осознавать свою роль.

Есть промоушен-компания Мейвезера, есть UFC и сейчас только что созданная компания McGregor Promotions, и все мы в деле. Вот, что я имею в виду. Никто не является боссом. Я знаю, что Мейвезер повторяет, что Дана Уайт мой босс, что он принимает решения. Никто вопросы не решает [единолично]. Если они позволяют людям участвовать в турнире по джиу-джитсу, то не смогут стать преградой для моего боя в боксе. Очевидно, что проще сделать все дело вместе, но каждый должен осознавать свою роль, и сейчас каждый это осознает.

О Флойде Мейвезере-младшем.

«Чувство страха на его стороне. Он не старается сделать бой приближенным к реальности. Ему нужны правила, чтобы защитить себя. Он может говорить, что ему нужно то, нужно это, но все сводится к тому, что он боится до [ругательство]. Если я просто решу с ним провести реальный бой, послав к черту UFC, ММА, бокс и спортивные единоборства, но это сражение станет для меня самым простым в жизни.

Так что Флойд может говорить, чего он хочет, может рекламировать бой как хочет, может попытаться забрать себе весь доход… Он сделал неплохой выпад в мою сторону, когда сравнил свой общий доход с моим общим доходом, хотя мои числа он совсем не угадал… Но неплохо получилось. Мне нравится эта игра в обмен уколами. Жду с нетерпением, когда мы со всем покончим, когда будет назначена дата, когда фанаты сойдут с ума от ожидания. Давай опишем правила для корректного удара, который оставит тебя в живых.

О сроках и гонораре.

«За 100 миллионов я просижу без боев еще год. Иногда меня передергивает от безделия, но я посылаю все к черту, потому что это историческое событие. Драться с Хабибом как-его-чертово-имя или с Тони Ослом, Жозе или с Вудли за третий титул чемпиона UFC — все это не то. Иногда нужно проявлять терпение, и сейчас именно такой случай».