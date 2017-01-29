Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао
В Каспийске и в Денвере с разницей в несколько часов прошли турниры Fight Nights Global 58 и UFC on FOX 23.
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«Советский спорт» — о главных поединках двух шоу.
В Дагестане местный боец Мурад Мачаев пытался сломить сопротивления
В Денвере, как и в Каспийске, не было титульных сражений. Но битвы были жаркие. Все поединки основного карда завершились досрочно.
Полулегкий вес, мужчины: Джейсон Найт во 2-м раунде победил Алекса Касераса удушающим приемом (удушение со спины).
Тяжелый вес, мужчины: Фрэнсис Нганноу в 1-м раунде победил Андрея Орловского техническим нокаутом (удары руками).
Это поражения стало для Андрея четвертым подряд в UFC. Возможно, это был его последний бой в лучшей организации мира. Для Нганноу начинаетсч путь к вершине ММА. На данный момент у него внушительная серия из девяти побед кряду. После победы над белорусом он приблизится к топ-5 тяжелого дивизиона. Также есть информация, что его следующим соперником может стать россиянин Александр Волков.
Полусредней вес, мужчины: Хорхе Масвидал во 2-м раунде победил Дональда Серроне техническим нокаутом (удары).
Довольно неожиданный результат. Серроне потерпел первое поражение в последних пяти поединках.
Легчайший вес, женщины: Валентина Шевченко 2-м раунде победила Джулианну Пенья, проведя болевой прием (рычаг локтя).
Какие выводы после двух турниров?
Дагестанская борьба на вчерашний день оказалась слабее бразильского
В тяжелом дивизионе появилась новая сила. Француз Фрэнсис Нганноу сметает всех на своем пути. На этот раз не повезло ветерану ММА,
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес получила следующую соперницу. Ей стала Валентина Шевченко, которая сделала очень больно Джулиане Пенье во время их очного боя.
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