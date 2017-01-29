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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28588592/
29 января 2017, 10:37 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао

В Каспийске и в Денвере с разницей в несколько часов прошли турниры Fight Nights Global 58 и UFC on FOX 23.

В Каспийске и в Денвере с разницей в несколько часов прошли турниры Fight Nights Global 58 и UFC on FOX 23. Увеличить
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«Советский спорт» — о главных поединках двух шоу.

В Дагестане местный боец Мурад Мачаев пытался сломить сопротивления экс-бойца UFC бразильца Диего Брандао. Все надеялись, что россиянин «залежит» соперника в партере на протяжении всего боя, однако, Брандао оказался не из робкого десятка. В первом раунде Мачаев его швырял по октагону, как провинившегося котенка. Во втором же раунде, котенок превратился в тигра и пойма Мачаева на болевой прием. Чуть руку не сломал.

В Денвере, как и в Каспийске, не было титульных сражений. Но битвы были жаркие. Все поединки основного карда завершились досрочно.

Полулегкий вес, мужчины: Джейсон Найт во 2-м раунде победил Алекса Касераса удушающим приемом (удушение со спины).

Тяжелый вес, мужчины: Фрэнсис Нганноу в 1-м раунде победил Андрея Орловского техническим нокаутом (удары руками).

Это поражения стало для Андрея четвертым подряд в UFC. Возможно, это был его последний бой в лучшей организации мира. Для Нганноу начинаетсч путь к вершине ММА. На данный момент у него внушительная серия из девяти побед кряду. После победы над белорусом он приблизится к топ-5 тяжелого дивизиона. Также есть информация, что его следующим соперником может стать россиянин Александр Волков.

Полусредней вес, мужчины: Хорхе Масвидал во 2-м раунде победил Дональда Серроне техническим нокаутом (удары).

Довольно неожиданный результат. Серроне потерпел первое поражение в последних пяти поединках.

Легчайший вес, женщины: Валентина Шевченко 2-м раунде победила Джулианну Пенья, проведя болевой прием (рычаг локтя).

Какие выводы после двух турниров?

Дагестанская борьба на вчерашний день оказалась слабее бразильского джиу-джитсу.

В тяжелом дивизионе появилась новая сила. Француз Фрэнсис Нганноу сметает всех на своем пути. На этот раз не повезло ветерану ММА, экс-чемпиону организации белорусу Андрею Орловскому.

Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес получила следующую соперницу. Ей стала Валентина Шевченко, которая сделала очень больно Джулиане Пенье во время их очного боя.
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