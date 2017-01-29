Красноярка завоевала серебряную медаль на Ярыгинском турнире

Сегодня женщины разыграли медали в весовых категориях 53, 55, 63 и 75 кг, а мужчины — 61, 86 и 125 кг. У женщин по два «золота» отправляются в Японию и в Монголию. В весе 53 кг победила чемпионка мира-2016 японка Маю Мукаида. Ее соотечественница Сае Наньо стала победительницей в весовой категории 55 кг.

Среди спортсменок до 63 кг победу одержала монгольская спортсменка Орхон Пуревдорж, которую зрители помнят с прошлого турнира, когда она нанесла первое поражение за 7 лет легендарной японке Каори Ичо. В этом году в финале монголка одолела участницу бразильской Олимпиады, бронзового призера чемпионата Европы-2016 Инну Тражукову. Финальный поединок в весовой категории до 75 кг закончился победой представительницы Монголии Ган Очир Уртнасан. Второй здесь стала красноярка Алена Стародубцева.

Отметим, что для спортсменок второй день турнира — заключительный. В женской части Ярыгинского турнира в этом году приняли участие 138 спортсменок из 11 стран. За медали боролись представительницы Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, США, Италии, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Румынии и России. По итогам двух дней лидерами по количеству золотых наград стали японки — четыре медали высшей пробы, у монголок — две. Лидерами по общему количеству наград стали россиянки. В копилке российских спортсменок 10 медалей.

Среди мужчин до 61 кг за награды боролись 39 спортсменов. Зрители увидели на ковре серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро японца Реи Хигучи и чемпиона мира среди студентов Виктора Рассадина, которые стали бронзовыми призерами турнира, чемпиона Европы-2016 Гаджимурада Рашидова, ставшего вторым. Победу же одержал призер чемпионата мира по неолимпийским весовым категориям Ахмед Чакаев.

В весовой категории до 86 кг на ковер вышел 21 спортсмен. В этом весе победу одержал представитель России Даурен Куруглиев, вторым стал иранец Эбрахими Мохаммаджавад. Бронзовые награды завоевали еще два представителя сборной России Ахмед Магамаев и Владислав Валиев.

В супертяжелом весе — 125 кг за награды также боролся 21 борец. В финале сошлись чемпион Европы Анзор Болтукаев и серебряный призер чемпионата Европы Алан Хугаев. Сильнее оказался Алан Хугаев. На третью ступень пьедестала почета поднялись двукратный чемпион мира по пляжной борьбе Джабер Садехзадех из Ирана и монгол Золбоо Нацагсурен.

Красноярский край в финальных поединках представляли три спортсмена — Алена Стародубцева, Начын Куулар и Александр Зеленков. В итоге копилка края пополнилась серебряной медалью Алены Стародубцевой. Таким образам, на данный момент представители края завоевали две серебряные медали. Напомним, что в первый день в копилку региона «серебро» принесла Юлия Пронцевич в весовой категории 60 кг.

Сегодня борцы определят сильнейших в трех весовых категориях у мужчин — 65, 70, 97 кг.