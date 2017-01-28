Чемпион UFC Макгрегор попытался выбить телефон у фаната
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор попытался выбить телефон из рук фаната. Видео появилось в
Twitter-аккаунте TheOddsBible.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поклонник заметил Макгрегора, сидящего за рулем автомобиля, подошел к нему и начал снимать без разрешения. Спортсмену это не понравилось, и он оттолкнул руку фаната, после чего закрыл окно машины.
В последнее время активно обсуждается возможность проведения поединка между Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом
13 ноября Макгрегор победил Эдди Альвареса и стал чемпионом UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Позднее он отказался от титула в полулегком весе.
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