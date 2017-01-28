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28 января 2017, 21:46 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Чемпион UFC Макгрегор попытался выбить телефон у фаната

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор попытался выбить телефон из рук фаната. Видео появилось в Twitter-аккаунте TheOddsBible.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор попытался выбить телефон из рук фаната. Поклонник заметил Макгрегора сидящего за рулем автомобиля подошел к нему и начал снимать без разрешения. Спортсмену это не понравилось и он оттолкнул руку фаната. Увеличить
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Поклонник заметил Макгрегора, сидящего за рулем автомобиля, подошел к нему и начал снимать без разрешения. Спортсмену это не понравилось, и он оттолкнул руку фаната, после чего закрыл окно машины.

В последнее время активно обсуждается возможность проведения поединка между Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. 14 января президент UFC Дана Уайт заявил, что готов предложить спортсменам по 25 миллионов долларов за их очный бой.

13 ноября Макгрегор победил Эдди Альвареса и стал чемпионом UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Позднее он отказался от титула в полулегком весе.
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