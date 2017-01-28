Чемпион UFC Макгрегор попытался выбить телефон у фаната

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Поклонник заметил Макгрегора, сидящего за рулем автомобиля, подошел к нему и начал снимать без разрешения. Спортсмену это не понравилось, и он оттолкнул руку фаната, после чего закрыл окно машины.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Don't piss Conor McGregor off... ?? <a href="https://t.co/FpugM9q00G">pic.twitter.com/FpugM9q00G</a></p>— TheODDSbible (@TheOddsBible) <a href="https://twitter.com/TheOddsBible/status/825010156291252225">27 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В последнее время активно обсуждается возможность проведения поединка между Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. 14 января президент UFC Дана Уайт заявил, что готов предложить спортсменам по 25 миллионов долларов за их очный бой.

13 ноября Макгрегор победил Эдди Альвареса и стал чемпионом UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Позднее он отказался от титула в полулегком весе.