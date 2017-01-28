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28 января 2017, 10:41 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Орловский оказался легче Нганну на три килограмма перед боем

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on FOX 23, который в воскресенье пройдет в Денвере (США).

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on FOX 23 который в воскресенье пройдет в <span class=error>Дневере</span> (США). Увеличить
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Всем бойцам основного карда удалось уложиться в весовые категории. Белорусский тяжеловес Андрей Орловский (111,6 кг) на три килограмма оказался легче своего соперника из Франции Фрэнсиса Нганну (115 кг).

Участницы главного боя Валентина Шевченко (60,8 кг) и Джулиана Пенья (61,2 кг) также успешно прошли взвешивание.

Дональд Серроне (77,1 кг) оказался чуть легче соперника Хорхе Масвидаля (77,6 кг).
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