Российский боец Багаутинов уволен из UFC
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Известный российский боец Али Багаутинов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в UFC.
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Видимо, что-то случилось...
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«Багаутинов завершил выступления в UFC», — сказал собеседник агентства.
Генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что у бойца завершился срок контракта с UFC, соглашение не было продлено.
Российский боец провалил
Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего же на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.
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