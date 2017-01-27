Отстраненный боец ММА Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отстраненный российский боец ММА Руслан Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной нынешнего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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«Мы хотим сократить дисквалификацию до
Ранее стало известно о том, что спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сдал положительную
Всего на счету 30-летнего тяжеловеса 14 побед и одно поражение.
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