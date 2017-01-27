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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28574602/
27 января 2017, 13:58 | Летние: Единоборства | ТАСС

Отстраненный боец ММА Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отстраненный российский боец ММА Руслан Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной нынешнего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее стало известно о том что спортсмен выступающий в UFC сдал положительную <nobr>допинг-пробу</nobr> 7 сентября прошлого года. Увеличить
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«Мы хотим сократить дисквалификацию до пяти-шести месяцев, попробуем меня оправдать. Я хотел бы уже весной провести бой. Сейчас вместе с адвокатом мы занимаемся этим процессом, я также повторно сдал допинг-пробу», — сказал Магомедов.

Ранее стало известно о том, что спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сдал положительную допинг-пробу 7 сентября прошлого года. В настоящее время по данному случаю проводится расследование, Американское антидопинговое агентство (USADA) уже уведомило Магомедова о проваленном допинг-тесте. Спортсмен на данный момент отстранен бессрочно.

Всего на счету 30-летнего тяжеловеса 14 побед и одно поражение.
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