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27 января 2017, 12:44 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Орловский: Бой против Нганну будет тяжёлым

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский оценил своего будущего соперника Франсиса Нганну. Бой состоится 28 января в Денвере на турнире UFC On Fox 23.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский оценил своего будущего соперника <span class=error>Франсиса</span> <span class=error>Нганну</span>. Увеличить
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«Он выглядит большим и сильным, а кроме этого мне кажется, что он зазнался. Сейчас в UFC каждый тяжеловес опасен, если он находится в рейтинге топ-20, Франсис один из них. У меня нет сомнений, что бой будет тяжёлым. Но у меня хорошие тренеры и лагерь подготовки. Я смотрел бои Нганну, изучал его стиль», — рассказал Орловский в интервью MMAFighting.
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