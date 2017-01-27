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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28570899/
27 января 2017, 10:08 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Андерсон Силва: Хотел бы проверить себя в поединке с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал о желании сразиться с чемпионом в лёгком весе Конором Макгрегором.

«Я хотел бы попробовать себя в поединке против Конора, потому что он интересный боец. Он умно действует в стойке. Бой с ним — вызов для меня, как для бойца MMA. Интересно было бы посмотреть, как наши навыки в стойке будут противодействовать друг другу. Не ради пояса. Он мог бы выйти в рамках 80, 81 кг. Я могу согнать вес до 79 кг», — приводит слова Силвы MMAFighting.
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