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26 января 2017, 18:55 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Даниэль Кормье и Энтони Джонсон сразятся 8 апреля

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье проведёт матч-реванш с Энтони Джонсоном 8 апреля в рамках шоу UFC 210, сообщает MMA Fighting.

Бой должен был состояться на UFC 206, однако Кормье снялся с него из-за травмы.

В первый раз бойцы встречались в мае 2015 года на UFC 187, когда разыгрывали вакантный титул чемпиона и победа осталась за Кормье.

Кормье в последний раз выходил на ринг в рамках UFC 200, когда единогласным решением судей победил Андерсона Силву. Джонсон в последнем бою нокаутировал Гловера Тейшейру на UFC 202.
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