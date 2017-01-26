Даниэль Кормье и Энтони Джонсон сразятся 8 апреля
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье проведёт
матч-реванш с Энтони Джонсоном 8 апреля в рамках шоу UFC 210, сообщает MMA Fighting.
Бой должен был состояться на UFC 206, однако Кормье снялся с него
В первый раз бойцы встречались в мае 2015 года на UFC 187, когда разыгрывали вакантный титул чемпиона и победа осталась за Кормье.
Кормье в последний раз выходил на ринг в рамках UFC 200, когда единогласным решением судей победил Андерсона Силву. Джонсон в последнем бою нокаутировал Гловера Тейшейру на UFC 202.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter