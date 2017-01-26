Даниэль Кормье и Энтони Джонсон сразятся 8 апреля

Бой должен был состояться на UFC 206, однако Кормье снялся с него из-за травмы.



В первый раз бойцы встречались в мае 2015 года на UFC 187, когда разыгрывали вакантный титул чемпиона и победа осталась за Кормье.



Кормье в последний раз выходил на ринг в рамках UFC 200, когда единогласным решением судей победил Андерсона Силву. Джонсон в последнем бою нокаутировал Гловера Тейшейру на UFC 202.