Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28565133/
26 января 2017, 18:11 | Летние: Единоборства | ТАСС

В допинг-пробах бойцов ММА Тухугова и Магомедова найден остарин

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В допинг-пробах российских бойцов смешанного стиля (ММА) Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен остарин. Об этом Магомедов сообщил ТАСС.

Ранее стало известно о временном отстранении бойцов после того как в их <nobr>допинг-пробах</nobr> был обнаружен запрещенный препарат. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно о временном отстранении бойцов после того, как в их допинг-пробах был обнаружен запрещенный препарат. В их отношении Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) проводится расследование.

«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат», — сказал Магомедов.

Ранее остарин был найден в допинг-пробе боксера Александра Поветкина, в отношении которого проводит расследование Всемирный боксерский совет (WBC).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Агент: ФИФА приняла правильное решение по "делу Азмуна"

Футболист Это'О встретился с Гаджиевым на сборе "Амкара" в Анталии

Якушев проведет встречу с болельщиками на матче КХЛ "Спартак" - "Сочи"