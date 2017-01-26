В допинг-пробах бойцов ММА Тухугова и Магомедова найден остарин
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В
допинг-пробах российских бойцов смешанного стиля (ММА) Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен остарин. Об этом Магомедов сообщил ТАСС.
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Ранее стало известно о временном отстранении бойцов после того, как в их
«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат», — сказал Магомедов.
Ранее остарин был найден в
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