В допинг-пробах бойцов ММА Тухугова и Магомедова найден остарин

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Ранее стало известно о временном отстранении бойцов после того, как в их допинг-пробах был обнаружен запрещенный препарат. В их отношении Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) проводится расследование.

«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат», — сказал Магомедов.