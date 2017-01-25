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25 января 2017, 20:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец Брэдли

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Шлеменко 3 марта в Москве проведет поединок против американца Пола Брэдли. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец Брэдли - Фото Увеличить
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Ранее соперником Шлеменко, бой которого состоится в рамках организации М-1, мог стать россиянин Рамазан Эмеев. Однако Эмеев отказался от боя по причине травмы.

Бой Шлеменко — Брэдли пройдет 3 марта в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Шлеменко является бывшим чемпионом организации Bellator в среднем весе. Всего на его счету 54 победы и девять поражений. В активе Брэдли, который также выступал в Bellator и имеет опыт боев в организации Strikeforce и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 23 победы и семь поражений.
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