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25 января 2017, 12:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку и научить уважению

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что испытывает личную неприязнь к Тони Фергюсону и будет жесток в бою с ним.

Соперники встретятся 4 марта на UFC 209.

«Дус Анжус, Майкл Джонсон и Даррелл Хорчер тоже были моими соперниками, но он немного отличается от них. Я хочу разбить ему лицо, чтобы научить уважению. Когда я захватил руку Джонсона в кимуру, я мог сломать её, но действовал очень медленно, был осторожен потому, что не хотел его травмировать. Я понимал, что бой окончен, и мне надо двигаться потихоньку, чтобы он сдался.

Если я схвачу руку Фергюсона, то сломаю её, как Фрэнк Мир руку Ногейры», — приводит слова Нурмагомедова FOX Sports.
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