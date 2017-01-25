Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку и научить уважению

Соперники встретятся 4 марта на UFC 209.



«Дус Анжус, Майкл Джонсон и Даррелл Хорчер тоже были моими соперниками, но он немного отличается от них. Я хочу разбить ему лицо, чтобы научить уважению. Когда я захватил руку Джонсона в кимуру, я мог сломать её, но действовал очень медленно, был осторожен потому, что не хотел его травмировать. Я понимал, что бой окончен, и мне надо двигаться потихоньку, чтобы он сдался.



Если я схвачу руку Фергюсона, то сломаю её, как Фрэнк Мир руку Ногейры», — приводит слова Нурмагомедова FOX Sports.