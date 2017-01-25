Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в России

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Брандао прибыл в Россию 14 января — за день до истечения срока действия его паспорта гражданина Бразилии. Определенное время боец фактически находился в России без документов, однако ему удалось получить новое удостоверение личности.

«Диего получил новый паспорт, бой состоится», — сказал Чургулия.

Поединок Мамаев — Брандао состоится 28 января в Каспийске.

В активе 29-летнего бразильца, имеющего опыт выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 20 побед (11- нокаутом) и 11 поражений. Свой последний бой бразилец провел в январе 2016 года, уступив Брайану Ортеге на турнире UFC 195 в Лас-Вегасе. В 2013 году бразилец также проводил поединок с Конором Макгрегором, но уступил нокаутом.

На счету 30-летнего Мачаева 20 побед и одно поражение. Единственное поражение Мачаев потерпел на турнире в Bellator в 2012 году, проиграв по очкам поляку Марцину Хельду.