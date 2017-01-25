Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28540671/
25 января 2017, 1:24 | Летние: Единоборства | ТАСС

Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Известный бразильский боец Диего Брандао получил в Москве новый паспорт и сможет провести поединок с россиянином Мурадом Мачаевым. Об этом ТАСС сообщил PR-директор промоутерской компании Fight Nights, в рамках которой пройдет поединок, Лаша Чургулия.

Брандао прибыл в Россию за день до истечения срока действия его паспорта гражданина Бразилии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Брандао прибыл в Россию 14 января — за день до истечения срока действия его паспорта гражданина Бразилии. Определенное время боец фактически находился в России без документов, однако ему удалось получить новое удостоверение личности.

«Диего получил новый паспорт, бой состоится», — сказал Чургулия.

Поединок Мамаев — Брандао состоится 28 января в Каспийске.

В активе 29-летнего бразильца, имеющего опыт выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 20 побед (11- нокаутом) и 11 поражений. Свой последний бой бразилец провел в январе 2016 года, уступив Брайану Ортеге на турнире UFC 195 в Лас-Вегасе. В 2013 году бразилец также проводил поединок с Конором Макгрегором, но уступил нокаутом.

На счету 30-летнего Мачаева 20 побед и одно поражение. Единственное поражение Мачаев потерпел на турнире в Bellator в 2012 году, проиграв по очкам поляку Марцину Хельду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искажены

Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в России

Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"