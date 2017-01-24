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24 января 2017, 18:18 | Летние: Единоборства | ТАСС

Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с Митрионом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Известный голландский тренер Питер Тайссе помогает российскому бойцу Федору Емельяненко на сборах перед боем с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил тренер Емельяненко Владимир Воронов.

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«Тайссе с нами, помогает в тренировочном процессе. Все идет по плану», — сказал Воронов.

Поединок между Емельяненко и Митрионом пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках шоу Bellator. В этом же турнире примет участие боец из команды Fedor team Анатолий Токов.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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