Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с Митрионом
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Известный голландский тренер Питер Тайссе помогает российскому бойцу Федору Емельяненко на сборах перед боем с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил тренер Емельяненко Владимир Воронов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Тайссе с нами, помогает в тренировочном процессе. Все идет по плану», — сказал Воронов.
Поединок между Емельяненко и Митрионом пройдет 18 февраля в
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter