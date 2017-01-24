Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28532326/
24 января 2017, 12:45 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Нурмагомедов уверен, что после 4 марта проведет бой с чемпионом UFC Макгрегором

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что после 4 марта проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянина цитирует портал Fox Sports.

<em>МОСКВА 24 января. /ТАСС/. </em>Российский боец смешанного стиля <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов выразил уверенность в том что после 4 марта проведет бой с ирландцем <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Россиянина цитирует портал Fox Sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона 4 марта на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 209 в Лас-Вегасе. Победитель этого поединка станет основным претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.

«У меня назначен бой на 4 марта, и я заберу пояс чемпиона, — заявил Нурмагомедов. — После 4 марта я проведу поединок с Макгрегором, прикончу их обоих, и вы не сможете повторить моего достижения. Это звучит безумно, но я могу добиться этого».

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно). Макгрегор провел 23 поединка, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Президент UFC: Я не хочу иметь дело с промоутером Пакьяо. Мы предложим Мейвезеру и МакГрегору по 25 миллионов

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не желает иметь дел с известным промоутером Бобом Арумом, представляющим интересы экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинского боксера Мэнни Пакьяо.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистые

Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам