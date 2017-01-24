Боец Нурмагомедов уверен, что после 4 марта проведет бой с чемпионом UFC Макгрегором
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что после 4 марта проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянина цитирует портал Fox Sports.
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Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона 4 марта на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 209 в
«У меня назначен бой на 4 марта, и я заберу пояс чемпиона, — заявил Нурмагомедов. — После 4 марта я проведу поединок с Макгрегором, прикончу их обоих, и вы не сможете повторить моего достижения. Это звучит безумно, но я могу добиться этого».
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно). Макгрегор провел 23 поединка, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения.
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