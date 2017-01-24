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24 января 2017, 11:16 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Президент UFC: Я не хочу иметь дело с промоутером Пакьяо. Мы предложим Мейвезеру и МакГрегору по 25 миллионов

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не желает иметь дел с известным промоутером Бобом Арумом, представляющим интересы экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинского боксера Мэнни Пакьяо.

По его словам, ему не нравится Арум и он не будет обсуждать с ним идею организации потенциального поединка Пакьяо­ с чемпионом UFC Конором МакГрегором. Ранее филиппинец выразил готовность сразиться с ирландцем в боксерском поединке.

«Я люблю Мэнни Пакьяо. Я не люблю Боба Арума. Вы можете сказать Аруму, чтобы он не тратил свои деньги и не делал каких-­либо звонков нам. Мы не будем иметь с ним дело.

Флойд, вот это реальное предложение. Я тот парень, который может сделать реально интересное предложение. Мы заплатим Мейвезеру и МакГрегору по 25 миллионов долларов. У нас есть хорошее предложение для него, — сказал
Уайт в интервью Yahoo Sport.
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