Президент UFC: Я не хочу иметь дело с промоутером Пакьяо. Мы предложим Мейвезеру и МакГрегору по 25 миллионов

По его словам, ему не нравится Арум и он не будет обсуждать с ним идею организации потенциального поединка Пакьяо­ с чемпионом UFC Конором МакГрегором. Ранее филиппинец выразил готовность сразиться с ирландцем в боксерском поединке.

«Я люблю Мэнни Пакьяо. Я не люблю Боба Арума. Вы можете сказать Аруму, чтобы он не тратил свои деньги и не делал каких-­либо звонков нам. Мы не будем иметь с ним дело.

Флойд, вот это реальное предложение. Я тот парень, который может сделать реально интересное предложение. Мы заплатим Мейвезеру и МакГрегору по 25 миллионов долларов. У нас есть хорошее предложение для него, — сказал

Уайт в интервью Yahoo Sport.