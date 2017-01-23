Фергюсон: Жалкий ублюдок Макгрегор ни одного титула в своей жизни не защищал

«Кто знает, выйдет ли этот Макнаггетс защищать свой титул. Жалкий ублюдок ни одного титула в своей жизни не защищал. Если он попытается боксировать, я встану с ним нос к носу и нокаутирую его.



Этот чувак собрался боксировать с Флойдом Мейвезером? Хорошо, сынок. Это совсем другой спорт. Возвращайся к нам и защищай свой пояс, если ты мужик», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.