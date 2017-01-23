Фергюсон: Жалкий ублюдок Макгрегор ни одного титула в своей жизни не защищал
Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон уверен, что чемпион этой категории Конор Макгрегор не станет защищать свой титул.
«Кто знает, выйдет ли этот Макнаггетс защищать свой титул. Жалкий ублюдок ни одного титула в своей жизни не защищал. Если он попытается боксировать, я встану с ним нос к носу и нокаутирую его.
Этот чувак собрался боксировать с Флойдом Мейвезером? Хорошо, сынок. Это совсем другой спорт. Возвращайся к нам и защищай свой пояс, если ты мужик», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter