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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28525859/
23 января 2017, 21:19 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Тренер Макгрегора: Подготовка к бою с Мейвезером будет почти отдыхом

Дэн Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, заявил, что готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим ирландцу будет легче, чем к обычному бою в UFC.

«В Ирландии великая боксёрская традиция, и у нас хорошие отношения с некоторыми боксёрскими залами. Так что, с одной стороны, ты готовишься к бою с одним из лучших боксёров в истории. А с другой, это будет для нас почти как отдых, так как не придётся работать над другими навыками. В MMA ты стараешься поддерживать семь-восемь наборов навыков. А в боксе — только бокс. Работать над одним навыком, а не над всеми — почти отдых», — цитирует Кавану Daily Star.
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