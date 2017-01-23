Тренер Макгрегора: Подготовка к бою с Мейвезером будет почти отдыхом

«В Ирландии великая боксёрская традиция, и у нас хорошие отношения с некоторыми боксёрскими залами. Так что, с одной стороны, ты готовишься к бою с одним из лучших боксёров в истории. А с другой, это будет для нас почти как отдых, так как не придётся работать над другими навыками. В MMA ты стараешься поддерживать семь-восемь наборов навыков. А в боксе — только бокс. Работать над одним навыком, а не над всеми — почти отдых», — цитирует Кавану Daily Star.