Тренер Макгрегора: Подготовка к бою с Мейвезером будет почти отдыхом
Дэн Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, заявил, что готовиться к бою с Флойдом
Мейвезером-младшим ирландцу будет легче, чем к обычному бою в UFC.
«В Ирландии великая боксёрская традиция, и у нас хорошие отношения с некоторыми боксёрскими залами. Так что, с одной стороны, ты готовишься к бою с одним из лучших боксёров в истории. А с другой, это будет для нас почти как отдых, так как не придётся работать над другими навыками. В MMA ты стараешься поддерживать
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter