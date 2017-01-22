Украинский боец Побережец подписал контракт с UFC
Украинский боец Дмитрий Побережец подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает Profc.com.ua.
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Тяжеловес стал третьим украинцем в организации — ранее в UFC выступали Никита Крылов и Марина Мороз.
Побережец выступал в М-1, Pro FC, Cage Warriors, где он одержал 24 победы, из них 14 — нокаутами. Также Дмитрий Побережец является призёром чемпионатов мира и Европы по боевому самбо.
О первом поединке Побережца информации нет.
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