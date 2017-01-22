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22 января 2017, 15:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Украинский боец Побережец подписал контракт с UFC

Украинский боец Дмитрий Побережец подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает Profc.com.ua.

Украинский боец Дмитрий <span class=error>Побережец</span> подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) сообщает Profc. Увеличить
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Тяжеловес стал третьим украинцем в организации — ранее в UFC выступали Никита Крылов и Марина Мороз.

Побережец выступал в М-1, Pro FC, Cage Warriors, где он одержал 24 победы, из них 14 — нокаутами. Также Дмитрий Побережец является призёром чемпионатов мира и Европы по боевому самбо.

О первом поединке Побережца информации нет.

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