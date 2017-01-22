Украинский боец Побережец подписал контракт с UFC

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Тяжеловес стал третьим украинцем в организации — ранее в UFC выступали Никита Крылов и Марина Мороз.

Побережец выступал в М-1, Pro FC, Cage Warriors, где он одержал 24 победы, из них 14 — нокаутами. Также Дмитрий Побережец является призёром чемпионатов мира и Европы по боевому самбо.



О первом поединке Побережца информации нет.