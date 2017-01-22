Bellator 170. Ортис «задушил» Соннена — и другие результаты турнира
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Лос-Анджелесе состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 170.
Главным событием вечера стал поединок полутяжеловесов Тито Ортиса и Чейла Соннена. Ортис победил Соннена удушением
Россиянин Георгий Караханян уступил Эммануэлю Санчесу раздельным решением судей.
Bellator 170. Результаты:
Тито Ортис победил Чейла Соннена удушением
Пол Дэли победил Бреннана Уорда нокаутом (удар коленом в прыжке) в первом раунде.
Хисаки Като победил Ралека Грейси единогласным решением судей.
Эммануэль Санчес победил Георгия Караханяна раздельным решением судей (28:28, 28:27, 28:27).
Дерек Капос победил Дерека Андерсона единогласным решением судей.
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