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22 января 2017, 11:04 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Bellator 170. Ортис «задушил» Соннена — и другие результаты турнира

В Лос-Анджелесе состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 170.

Главным событием вечера стал поединок полутяжеловесов Тито Ортиса и Чейла Соннена. Ортис победил Соннена удушением из-за спины в первом раунде.

Россиянин Георгий Караханян уступил Эммануэлю Санчесу раздельным решением судей.

Bellator 170. Результаты:

Тито Ортис победил Чейла Соннена удушением из-за спины в первом раунде.

Пол Дэли победил Бреннана Уорда нокаутом (удар коленом в прыжке) в первом раунде.

Хисаки Като победил Ралека Грейси единогласным решением судей.

Эммануэль Санчес победил Георгия Караханяна раздельным решением судей (28:28, 28:27, 28:27).

Дерек Капос победил Дерека Андерсона единогласным решением судей.
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