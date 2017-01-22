Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с Митрионом

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«Это нельзя будет назвать полноценным сбором, это будет подводка к поединку. Мы прилетим туда примерно дней за пять до боя», — сказал он.

Поединок между Емельяненко и Митрионом пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках шоу Bellator. В этом же турнире примет участие боец из команды Fedor team Анатолий Токов.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.