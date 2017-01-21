Бойцы Сидельников, Немков и Молдавский будут выступать в Bellator

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По словам представителя пресс-службы Bellator, бойцам были высланы контракты, которые предусматривают проведение трех и более поединков с возможностью выхода на чемпионский бой. Соглашения не будут носить эксклюзивный характер, и бойцы смогут выступать в других промоушенах. Также ведутся переговоры о возможности выступления в организации еще одного россиянина Виктора Немкова.

«Пока контракты с Bellator подписали только Федор и Толя Токов. По остальным ребятам идут переговоры», — сообщил ТАСС тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов.

Все вышеперечисленные бойцы представляют команду Fedor Team. Опыт выступлений в США, помимо Федора Емельяненко, в команде имеет только Сидельников, проводивший бой в промоушене Affliction.