Бойцы Сидельников, Немков и Молдавский будут выступать в Bellator
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские бойцы ММА Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский в ближайшее время продолжат карьеру в организации Bellator. Об этом ТАСС сообщили в промоушене.
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«Пока контракты с Bellator подписали только Федор и Толя Токов. По остальным ребятам идут переговоры», — сообщил ТАСС тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов.
Все вышеперечисленные бойцы представляют команду Fedor Team. Опыт выступлений в США, помимо Федора Емельяненко, в команде имеет только Сидельников, проводивший бой в промоушене Affliction.
Емельяненко 18 февраля в
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